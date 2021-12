Ocon: Consistentie en eensgezindheid brachten Alpine naar P5

Na vijf seizoenen onder de naam Renault koos de Franse autofabrikant in 2021 voor een frisse wind. De naam van het team werd veranderd in Alpine F1 Team en Fernando Alonso werd gehaald om de naar McLaren vertrokken Daniel Ricciardo te vervangen. De Spanjaard werd de nieuwe teamgenoot van Esteban Ocon, die aan zijn tweede seizoen in dienst van de renstal begon. Wat ook gelijk bleef, was de klassering van Alpine in het kampioenschap voor constructeurs. In 2019 en 2020 werd het team vijfde, in 2021 lukte dat opnieuw.

Hoewel Alpine in 2021 in meer races minder punten scoorde dan in 2020, concludeert Ocon dat het team een “heel goed seizoen” achter de rug heeft. De Fransman erkent dat er voor de zomerstop een dipje was, maar de manier waarop Alpine terugsloeg gaf hem vertrouwen. “Voor mijn gevoel hebben we het hele seizoen met de engineers, monteurs, beide fabrieken en natuurlijk Fernando heel goed als team gewerkt. Die consistentie en eensgezindheid hebben ons zeker geholpen om de vijfde plek te bemachtigen bij de constructeurs”, zegt de winnaar van de GP van Hongarije. “We hadden niet iedere week de vijfde snelste auto, maar we haalden alles uit ons pakket en bij onze terugblik op het seizoen kunnen we daar tevreden over zijn. Dat harde werk moeten we vasthouden in 2022 en ik ben benieuwd wat we kunnen bereiken!”

In zijn eerste Formule 1-seizoen sinds 2018 stond teamgenoot Alonso één keer op het podium. De Spanjaard slaagde daar in Qatar in, zijn eerste podium sinds Hongarije 2014. “Voorafgaand aan het seizoen wisten we dat we verder gingen met licht aangepaste auto’s uit 2020, dus we verwachtten niet dat de pikorde sterk zou veranderen. Desondanks hebben we een heel consistent seizoen gedraaid met enkele fantastische resultaten”, vindt Alonso. “Hoewel ons pakket misschien niet stond waar we hadden gewild, voerden we onze raceweekenden perfect uit. Dat uit zich in hoeveel races we punten scoorden. De zege en het podium waren belangrijke momenten voor het team en dergelijke resultaten helpen ons om richting een competitiever jaar in 2022 te bouwen. We hebben alle ingrediënten in huis in Viry en Enstone en ik kijk nu al uit naar volgend jaar.”