Eindrapport Nicholas Latifi: Een sleutelrol tegen wil en dank

Het Formule 1-seizoen van Nicholas Latifi

Positie in het wereldkampioenschap: 17

Aantal WK-punten: 7

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 10e plaats (België)

Beste resultaat: 7e plaats (Hongarije)

Rapportcijfer: 5,9

De laatste vijf ronden op het Yas Marina Circuit zullen bij iedereen nog helder op het netvlies staan. Nicholas Latifi was in de slotfase van de seizoensfinale met Mick Schumacher om de vijftiende pek aan het vechten toen hij de controle over de Williams verloor bij het hotel en tegen de vangrail beukte. Het incident was reden voor een safety car, die Max Verstappen in de gelegenheid stelde om in de laatste ronde Lewis Hamilton nog voorbij te gaan voor de overwinning en daarmee ook de wereldtitel.

Dat Latifi na de Grand Prix van Abu Dhabi doodsbedreigingen en allerlei andere haatberichten kreeg toegestuurd via social media voor zijn rol in het titelgevecht, is ronduit triest en compleet verwerpelijk. Gelukkig staat Latifi sterk genoeg in zijn schoenen dat hij alle negatieve opmerkingen die hij in de afgelopen dagen heeft ontvangen, gemakkelijk van zich af laat glijden, zo liet hij eerder deze week in elk geval zelf weten, al vallen dergelijke berichten nooit goed te praten.

Wisselende resultaten in 2021

De DNF in Abu Dhabi was voor Latifi het sluitstuk van een wisselvallig tweede jaar in de Formule 1. Tegenover momenten waarop hij weinig onder deed voor teamgenoot George Russell, stonden ook momenten dat hij niet in de buurt kwam van de Brit. Over het geheel genomen zat Latifi afgelopen seizoen echter dichter bij Russell dan het jaar ervoor. “Hij doet het echt heel erg goed en heeft het dit jaar echt verdiend om zijn stoeltje te behouden”, zei Russell, die in 2022 verder racet bij Mercedes, enkele maanden geleden nog over Latifi. “Ik heb veel respect voor hem, voor hoe hij werkt, hoe hij de zaken aanpakt en hoe hij zich telkens probeert te verbeteren.”

Latifi eindigde afgelopen jaar twee keer in de punten. Hij finishte als zevende in Hongarije na een gekke race die gewonnen werd door Esteban Ocon en werd als negende geklasseerd in België, nadat de wedstrijd na een handvol ronden achter de safety car werd gestaakt. Het leverde hem bij elkaar zeven WK-punten en de zeventiende plek in de eindstand op. De coureur uit Montreal is geen hoogvlieger als Russell, maar wel een rijder die zich door hard werken beetje bij beetje wel verbetert. Volgend jaar krijgt hij een nieuw referentiepunt naast zich in de persoon van Alexander Albon. Het zal voor hem de ultieme kans zijn om aan iedereen laten zien dat hij op basis van zijn kwaliteiten in de Formule 1 thuishoort of dat het de hoogste tijd is dat een ander talent daar een kans krijgt om zich te bewijzen (Nyck de Vries?).

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 5,7 Ronald Vording 6,5 Koen Sniekers 6,5 Niels Dijksterhuis 5,5 Bjorn Smit 5,5