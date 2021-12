Ferrari wil nieuwe F1-bolide voor 2022 half februari presenteren

Voor komend seizoen zijn de technische reglementen flink onder handen genomen. Zo wordt het aerodynamische pakket behoorlijk anders, wat voor meer actie op de baan moet zorgen. Ferrari beleefde in 2020 een van zijn slechtste jaren in de Formule 1, maar wist vorig seizoen weer grote stappen te maken. In totaal werden twee pole-positions en vijf podiums gepakt. De renstal werd derde in de eindstand bij de constructeurs.

Binotto liet tijdens de jaarlijkse afsluiting voor de media - die altijd voor Kerst wordt georganiseerd - al wat details los over de spiksplinternieuwe Ferrari. "De auto wordt half februari gepresenteerd", zei Binotto. "Een datum staat echter nog niet vast. Het zal ergens tussen 16 en 18 februari worden, maar deze datum wordt in de komende weken vastgelegd."

De naam van de auto moet volgens de teambaas nog worden bepaald, maar het ontwerpen en ontwikkelen van de nieuwe machine verloopt naar eigen zeggen volgens plan. "Helaas kunnen we andere teams niet als referentie pakken. Dat is dan ook meteen het lastigste punt. We hebben geen idee hoe ver die al zijn. Voor mij is het in ieder geval belangrijk om te weten dat we onze doelen halen en dat we progressie boeken met ons plan. We weten dat de wijziging van de reglementen een enorme kans gaat zijn voor iedereen, ook voor ons. Het budgetplafond dat sinds 2021 bestaat, wordt voor volgend jaar nog strikter. Dat wordt ook een uitdaging. Los van dat is alles goed georganiseerd en werkt iedereen hard."

Mission Winnow verdwijnt van de Ferrari

Dat Ferrari niet meer met met sponsor Mission Winnow op de rode bolide gaat rijden, was al bekend. Mission Winnow is een campagne van Philip Morris International [PMI], een partij waar de Italiaanse formatie al geruime tijd mee samenwerkt. Op de startlijst van het 2022-seizoen staan de Italianen ingeschreven als 'Scuderia Ferrari'. Vorig jaar reed Ferrari nog een aantal keer als 'Scuderia Ferrari Mission Winnow', met dergelijke stickers ook op de auto.

Binotto liet eerder al weten dat het niet waarschijnlijk was dat Mission Winnow als titelsponsor door zou gaan en heeft nu gemeld dat er gesprekken gaande zijn met PMI over het vervolg van de samenwerking. "Ik denk dat er veel kansen zijn om met hen te blijven samenwerken. Er liggen opties op tafel, maar we zijn nog in gesprek. Hopelijk blijven ze aan als partner. Het gaat alleen wel een aantal dagen of misschien wel weken duren. Op dit moment is er niets te melden." Wel werd onlangs bekend dat Ferrari weer gaat samenwerken met de Spaanse bank Santander.