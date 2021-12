Ferrari haalt met Santander oude bekende binnen als F1-partner

Santander is binnen de Formule 1 absoluut geen onbekende partij. In 2007 betrad het bedrijf de sport als sponsor van McLaren, waar Fernando Alonso destijds een van de rijders was. Drie jaar later nam de Spanjaard de sponsor mee naar Ferrari, waar het tot en met 2017 op de bolides stond. Ook was Santander in die periode gedurende enkele jaren titelsponsor van onder meer de Grands Prix van Groot-Brittannië en Spanje.

Na vier jaar afwezigheid keert Santander in 2022 terug in de Formule 1. Opnieuw kiest het bedrijf voor een samenwerking van Ferrari, waar het een van de zogenaamde premium partners wordt. Het logo van de Spaanse bank komt prominent op de bolides, overalls en petjes van de Scuderia te staan. Bovendien gaat Santander proberen Ferrari te helpen in het streven om voor 2030 klimaatneutraal te worden.

“Het is een eer om opnieuw samen te werken met een wereldwijd financieel instituut als Santander. Zij zetten zich in voor verantwoord bankieren en hebben leiderschap getoond in duurzame energiefinanciering en adviesdiensten omtrent milieu, maatschappij en bestuur over de hele wereld”, zei John Elkann, de voorzitter van Ferrari. “We kijken ernaar uit om met hen samen te werken aan onze belangrijkste doelstelling: in 2030 klimaatneutraal opereren. Wij geloven dat de Formule 1 met zijn innovaties en technologische ontwikkelingen ten goede zal komen aan onze industrie en uiteindelijk de samenleving als geheel.”

Keert Mission Winnow in 2022 nog terug?

De terugkeer van Santander bij Ferrari komt kort nadat duidelijk werd dat het Mission Winnow-initiatief van Philip Morris International mogelijk verdwijnt als titelsponsor van de renstal. De logo’s daarvan zijn sinds 2018 soms wel, soms niet gebruikt en dat gold ook in 2021. Tijdens alle Europese races waren de logo’s niet te zien, bij de overige races weer wel. Ferrari is volgens teambaas Mattia Binotto nog in gesprek met PMI over een nieuwe overeenkomst, al verwacht hij niet dat het bedrijf terugkeert als titelsponsor.