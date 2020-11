Ocon baalt van botsingen na ‘beste start van seizoen’ in Turkije

Vanaf de zevende positie kwam Ocon op het drijfnatte asfalt goed uit de startblokken. Hij ging buitenom aan meerdere auto’s voorbij en leek zich nog voor de eerste bocht naar de derde plek op te werken, totdat hij aangetikt werd door Renault-teamgenoot Ricciardo. De Australiër raakte de Fransman omdat hij probeerde een botsing met Lewis Hamilton te voorkomen. Ocon kon wel verder maar kende nog meer pech in de openingsronde, want in bocht negen werd hij voor de tweede keer in de rondte geduwd. Deze keer werd hij aangetikt door Valtteri Bottas, wat de Renault-coureur een lekke band opleverde. Hij moest hierdoor veel eerder dan gepland naar de pits en zag de hoop op een goed resultaat snel verdwijnen.

Na afloop van de race concludeerde Ocon dat hij pech had dat zijn geweldige start hem op de verkeerde plek liet belanden toen Ricciardo uit moest wijken voor Hamilton. “Ik had een vliegende start en dat was briljant, het was de beste start die ik dit jaar gehad heb”, vertelde hij. De botsing met zijn teamgenoot noemt Ocon ‘onfortuinlijk’. “Lewis zat aan de binnenkant van Daniel en Daniel zette zijn stuur even recht. Toen raakte hij mij op mijn achterwiel en dat zorgde voor de spin. Ik kwam weer op gang en stond er nog steeds redelijk goed voor, maar toen werd ik in bocht 9 door Valtteri geraakt. Hij miste zijn rempunt, dus er gebeurde twee keer hetzelfde! Nu moest ik echter naar de pits vanwege een lekke band.”

De twee incidenten in de openingsronde waren volgens Ocon vooral frustrerend omdat zijn snelheid daarna zo goed bleek. “Zelfs zonder safety car kwamen we terug naar P11. We lagen na de eerste ronde ver achter, dus de snelheid was solide.” Zonder het drama van de eerste ronde achtte Ocon een mooie puntenfinish goed haalbaar. “Ik denk niet dat ik de derde plaats lang had kunnen vasthouden, maar vanaf dat punt hadden we er wel goed voor gestaan. P5 of P6 was waarschijnlijk een realistische doelstelling. Met de snelheid die ik had was het lekker geweest om daar te eindigen.”