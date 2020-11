Button: Alonso is betere teamspeler door ervaring in sportscars

Na twee jaar afwezigheid keert Fernando Alonso in 2021 met Renault terug in de Formule 1. Hij spendeerde de afgelopen jaren aan activiteiten in andere raceklassen als het World Endurance Championship - waarin hij kampioen werd en twee keer de 24 uur van Le Mans won - evenals de Dakar Rally en de Indy 500. Zijn aandacht ligt nu echter al enkele maanden op zijn terugkeer in de F1 en bij Renault, dat volgend seizoen onder de naam Alpine op de grid staat. Met die rentree treedt Alonso in de voetsporen van onder andere Kimi Raikkonen, die na zijn vertrek uit de F1 in 2009 ook twee jaar andere klassen uitprobeerde voor hij in 2012 terugkeerde op de grid.

Button - in 2015 en 2016 teamgenoot van Alonso bij McLaren - denkt dat de tijd buiten de F1 goed is geweest voor Alonso, net zoals dat destijds gold voor Raikkonen. “Raikkonen bleef een aantal jaar uit de F1 en realiseerde zich hoe goed het eigenlijk is”, vertelde de wereldkampioen van 2009 aan Motorsport.com. “Dat is waarom ze terugkeren en ook waarom Fernando terugkeert. Het heeft hem absoluut geholpen en ik denk dat hij een betere coureur is geworden. Ongeacht hij als coureur beter is geworden of dat hij nu beter samenwerkt met het team, ik denk dat hij heel anders gaat zijn. Het wordt interessant om te zien, want de Fernando van drie, vier jaar geleden wilde je niet in je team. Maar ik denk dat hij nu veel meer een teamspeler is en begrijpt dat dit noodzakelijk is om succesvol te zijn.”

Zelf vertrok Button eind 2016 uit de Formule 1, waarna hij zich richtte op racen in sportscars. Hij keerde in 2017 nog wel kortstondig terug in de F1: bij de GP van Monaco was hij de vervanger van Alonso, die destijds deelnam aan de Indy 500. Gevraagd of hij de wens had om langer in de F1 te blijven zei Button: “Het is apart. Als ik nu naar de F1 kijk, denk ik ‘had ik nog maar een aantal jaar gereden’. Achteraf is dat makkelijk en als je dat zegt, vergeet je dat ik zoveel heb gegeven in deze sport. Ik heb hier zeventien jaar gereden en aan het einde was ik echt op, mentaal uitgeput.”

De Brit geeft toe dat hij in 2014 en 2015 al met de gedachte speelde om te stoppen, maar dat zijn vrienden hem overhaalden nog een jaar door te gaan. “Maar halverwege 2016 was het klaar en toen wist ik dat dit het juiste moment was, want voor het eind van het jaar besloot ik al dat het teveel was. Het was het juiste moment om te stoppen. Had ik terug moeten keren en nog een of twee jaar moeten racen? Misschien, maar ik had zoveel plezier in Japan.”