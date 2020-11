Adviseur Marko staat stil bij 300 F1-starts Red Bull

Red Bull verscheen op Istanbul Park voor de driehonderdste keer aan de start van een Formule 1-race. In vijftien seizoenen won de stal 63 Grands Prix en behaalde het 179 podiumplaatsen

Uiteraard springen ook bij Marko de vier wereldtitels van 2010, 2011, 2012 en 2013 er bovenuit, maar gevraagd naar zijn drie mooiste momenten in de afgelopen vijftien jaar komt hij in gesprek met F1-Insider.com tot de volgende top drie.

Grand Prix van China 2009

De Grand Prix van China van 2009 werd gewonnen door Sebastian Vettel, terwijl teamgenoot Mark Webber tweede werd. Het was de allereerste overwinning in de Formule 1 voor Red Bull. “Het regende vreselijk, maar Sebastian en Mark domineerden. Het was ook Sebastian's eerste overwinning voor Red Bull, hij was nieuw in het team”, aldus Marko.

Grand Prix van Abu Dhabi 2010

Een tweede hoogtepunt voor de Oostenrijker vormt de race in Abu Dhabi in 2010. Red Bull wist op het Yas Marina Circuit de eerste wereldtitel te pakken. “Eigenlijk waren Sebastian's kansen om punten te scoren veel kleiner dan die van Webber en Fernando Alonso (Ferrari). Webber had al vroeg problemen met zijn banden dus we moesten hem naar binnen halen. We hadden het geluk dat Ferrari direct volgde en Alonso daarna vast kwam te zitten in het verkeer.” Uiteindelijk won Vettel de race en de eerste wereldtitel, zowel voor hem persoonlijk als voor het team. Marko noemt het terugkijkend een echte teamprestatie. “Sebastian kon de titel alleen maar winnen omdat Webber ook nog kans maakte op de titel. Ferrari kon zich zodoende niet op slechts één tegenstander concentreren.”

Grand Prix van Spanje 2016

Het derde moment waar Marko nog met warme herinneringen aan terugdenkt is de Spaanse Grand Prix van vier jaar geleden, de eerste overwinning van Max Verstappen. De Nederlander was pas 18 jaar oud en de jongste winnaar in de Formule 1 ooit. Maar dat is niet de enige reden waarom Marko zich die race graag herinnert: "Er viel een last van onze schouders. Een jaar eerder was het extreem lastig geweest om een superlicentie voor Max te krijgen. De FIA deed moeilijk, ze zeiden dat hij nog niet eens een normaal rijbewijs had. Uiteindelijk zijn ze akkoord gegaan, maar daarna hebben ze de voorwaarden voor de superlicentie aangescherpt. Max's overwinning heeft ons achteraf gezien gelijk gegeven.”

