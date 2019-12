Eindrapport Antonio Giovinazzi: Italiaanse diesel weet zitje te redden

Antonio Giovinazzi in het F1-seizoen 2019:

Positie in het wereldkampioenschap: 17

Aantal WK-punten: 14

Beste resultaat: 5e (Brazilië)

Beste startpositie: 7e (Oostenrijk)

Rapportcijfer: 6,3*

Over een tijdsbestek van vier ronden waande Antonio Giovinazzi zich de koning te rijk. Even, daar onder het Singaporese kunstlicht, was hij het middelpunt van de mondiale autosport. De Italiaan uit Martina Franca lag namelijk kortstondig aan de leiding van een Formule 1-race. Een moment waar hij lang op heeft moeten wachten. Zo zegevierde Gio - zoals hij liefkozend wordt genoemd - in 2015 tijdens de Masters of Formula 3 in Zandvoort en werd hij een jaar later tweede in de GP2.

Een F1-zitje bleef echter uit, op twee optredens in 2017 na dan. Giovinazzi mocht opdraven als vervanger van de geblesseerde Pascal Wehrlein, maar bewees zichzelf geen goede dienst door de auto in China tweemaal op exact dezelfde plek plat te rijden. Hij belandde in de simulator namens Ferrari en deed het in die rol zo goed dat de Scuderia hem achter de schermen eigenlijk niet wilde missen. Desondanks kwam in 2019 toch hét moment voor de Italiaan: zijn eerste volledige seizoen.

Het is een understatement om te zeggen dat hij in de beginfase van 2019 problemen had om zich aan te passen aan de koningsklasse. Giovinazzi scoorde voor de zomerstop één schamel puntje. Het stond in schril contrast met teamgenoot Kimi Raikkonen, die in acht van de twaalf races punten verzamelde. Giovinazzi kwam enigszins onder druk te staan, zeker toen na de zomerstop duidelijk werd dat Nico Hülkenberg - die Frederic Vasseur nog zeer goed kent - op de rijdersmarkt kwam.

Giovinazzi had echter twee pluspunten. Om te beginnen dat Ferrari één zitje bij Alfa mag invullen en dat Kimi niet op die plek zit. Met de steun van Ferrari zou het dus een gelopen race zijn. Het tweede en belangrijkste element was dat Gio de smaak zelf ook steeds beter te pakken kreeg. In de kwalificaties wist hij op ooghoogte van Raikkonen te acteren en zijn racecraft werd gaandeweg ook steeds beter. Het leidde ertoe dat hij na de zomerbreak zelfs meer punten wist te verzamelen dan Raikkonen, met zijn vijfde plek in Brazilië als uitschieter. Het bleek voldoende om Ferrari en daarmee Alfa te overtuigen. Giovinazzi is volgend jaar dus nogmaals van de partij. De opdracht is dan heel duidelijk: het momentum vasthouden en er ditmaal meteen in Melbourne staan.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 6,0

Filip Cleeren: 6,5

Ronald Vording: 6,5

Mark Bremer: 6,0