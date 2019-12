Rossi test Mercedes F1: “Voelde me een F1-coureur”

De Formule 1-test van Rossi was onderdeel van de ruil met F1-wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit mocht de Yamaha M1 van Rossi testen, de Italiaan stapte zelf in de Mercedes W08 waar Hamilton in 2017 wereldkampioen mee werd. Voor Rossi was het niet zijn eerste ervaring in de Formule 1, in 2008 reed hij al eens voor Ferrari. Toch was het een bijzondere ervaring, vertelde Il Dottore na afloop. “Het was een spectaculaire kans voor mij om de W08 te testen. Ik heb eerder in een F1-wagen gereden, maar er is sindsdien veel veranderd. Ik was vooral verrast door de wagen en de besturing, het was ook geweldig om samen te werken met het Mercedes AMG-team. Ze hebben het heel makkelijk voor me gemaakt. Je moet eerst een beetje het gevoel van de snelheid krijgen, de G-krachten voelden niet slecht, maar daar moest ik wel aan wennen. Ik kon pushen zodra ik het ritme te pakken had. Het was geweldig om te doen. Ik voelde me een echte F1-coureur en wilde niet dat er een eind zou komen aan de dag.”

‘Lewis deed het heel goed op de Yamaha’

Rossi werkte gedurende de dag samen met Hamilton, die op zijn beurt de kans kreeg de M1 te testen. “Ik was al een groot fan van Lewis, maar nu helemaal”, vervolgde Rossi. “Het was een fantastische dag waarin twee takken van topsport hebben samengewerkt. Ik heb ook samen met Lewis op de YZR-M1 gereden. Voor het team was het een mooi moment om de passie te delen met Lewis. Valencia is niet een eenvoudig circuit en het was heel winderig, dat was voor mij reden om te denken dat het best moeilijk zou worden. Maar Lewis deed het geweldig en zijn zitpositie op de M1 was gelijk heel goed. Ik heb ervan genoten om deze ervaring met hem te delen, hij heeft er volgens mij ook erg van genoten. Ik hoop dat we dit in de toekomst nog eens kunnen herhalen.”

Voor zesvoudig F1-kampioen Hamilton was het een bijzondere gelegenheid. Hij had wel eerder op een Superbike van Yamaha gereden, maar de prototype M1 was toch even andere koek: “Het was heel cool om samen met Valentino op hetzelfde circuit te rijden”, zei Hamilton. “Het was ook heel speciaal om Valentino in een F1-auto te zien rijden. Ik vond het spannend dat hij de wagen moest leren kennen, het deed me denken aan mijn eerste keer in een F1-wagen. Wanneer je ziet dat het hele team voor je klaar staat, is het toch een aparte ervaring.”

Kort na de F1-test in Valencia stapte Rossi op het vliegtuig naar Abu Dhabi, waar hij aankomend weekend met broer Luca Marini en rechterhand Uccio Salucci aan de start komt tijdens de 12 uur van Abu Dhabi. Het drietal rijdt dan met een GT3-versie van de Ferrari 488.