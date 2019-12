Verstappen: Hoop dat Zandvoort voor een opvolger van mij zorgt

De Formule 1-race op Zandvoort keert volgend jaar terug op de kalender en dat ging gepaard met heel veel enthousiasme in Nederland. De laatste keer dat de koningsklasse er reed was in 1985, toen de race gewonnen werd door Niki Lauda. Dat de ruim 300.000 kaarten voor de GP, die gepland staat voor 3 mei 2020, binnen een mum van tijd uitverkocht waren, vormde een goede graadmeter voor de populariteit van het evenement.

Max Verstappen verwacht dan ook een zee van oranje fans."Het zullen er heel veel zijn denk ik. Het wordt een erg druk weekend, maar dat is juist top. Sommige Nederlanders hebben nog nooit de kans gehad om naar een F1-race te gaan, dus het is een geweldige kans dat het zo dichtbij is", liet hij in gesprek met Autocar weten. De achtvoudig GP-winnaar heeft vooral hoop dat de race in de duinen voor nieuwe aanwas zorgt in eigen land: "De F1 is heel lang niet meer in Nederland geweest. Dus hopelijk helpt het bij het voortbrengen van nieuwe [coureurs], zodat er over tien à vijftien jaar misschien weer een nieuwe Nederlandse coureur klaar is voor de Formule 1. Dan kan ik met pensioen en is er hopelijk iemand anders om het stokje over te nemen", spreekt Verstappen de hoop van vele Nederlandse autosportliefhebbers hardop uit.

Verstappen gaat Duitse GP missen

De komst van de wedstrijd in Nederland evenals die in Vietnam gaat ten koste van een klassieker, die dit jaar nog voor één van de meest spectaculaire zondagen van het seizoen zorgde. Het Duitse Hockenheim heeft de financiën niet rond gekregen en derhalve geen deal kunnen sluiten over een contractverlenging. Het is een race die Verstappen zeker gaat missen, zo laat hij weten. "Ik denk dat het zeker gaaf was geweest om [volgend jaar] nog een race in Duitsland te hebben. Er ligt zo veel geschiedenis daar en er zijn zo veel Duitse automerken. Ik heb ook goede herinneringen aan de races daar als een junior. Het is dus een groot verlies voor de Formule 1."

