Ocon wist niets van ontwikkeling DAS-systeem bij Mercedes

Tijdens de wintertests in Barcelona baarde Mercedes opzien met de introductie van het DAS-systeem. Daarmee kunnen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton het spoor van de voorwielen veranderen door aan hun stuur te trekken en te duwen. Technisch directeur James Allison verklaarde vervolgens dat er een lang traject voorafging aan de introductie van het systeem. Esteban Ocon zou daardoor mogelijk iets kunnen weten over DAS, maar die suggestie wees hij tegenover Canal+ van de hand: “Ik zweer dat ik er niets vanaf wist.”

Ocon verwacht dat Mercedes het systeem pas ontwikkeld heeft in de periode nadat hij zijn rol als reserve had ingeruild voor een zitje bij Renault. “Of ze waren heel, heel slim en hebben mij het effect van het systeem niet laten zien, of ze zijn er laat mee gekomen en hebben het ontworpen toen ik weg was, toen ik vast zat tussen Renault en Mercedes. Na het einde van het seizoen was ik niet meer welkom in de fabriek en ik mocht ook niet meer in de simulator komen werken. Of ze hebben het toen gedaan, of ze waren heel slim, maar het is aannemelijk dat ze aan het eind van het jaar met dit systeem kwamen.”

Zelf heeft Ocon dus nooit kennis kunnen en mogen maken met DAS, maar hij is er wel van overtuigd dat het team het systeem getest heeft in de simulator. “Zonder twijfel hebben ze het getest in de simulator”, zei de Fransman. Het is onderdeel van de standaardprocedure dat onderdelen eerst uitvoerig getest worden in de simulator, voordat het team ze meeneemt naar het circuit.

Hoe het DAS-systeem van Mercedes werkt: