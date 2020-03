5 dingen die we geleerd hebben van de F1-simraces

De twee losstaande evenementen zorgden in totaal voor drie zeer vermakelijke simraces op het Bahrain International Circuit. Voor veel Formule 1-fans was het de eerste keer dat ze een online simrace live volgden. Na drie uur vol leuke, goede en spannende momenten bespreken we de belangrijkste lessen die we geleerd hebben.

Lando Norris is de grote smaakmaker

Er is geen twijfel over mogelijk: de absolute ster van #NotTheBahGP en de virtuele F1 Grand Prix was Lando Norris. Zijn resultaten op de baan waren misschien ietwat teleurstellend: door een crash in de eerste ronde in het evenement van Veloce en een verbroken verbinding in de virtuele GP kon hij niet meedoen om het podium. Dat weerhield hem er echter niet van de show te stelen en nog meer dan de uiteindelijke winnaars de aandacht voor zich op te eisen. Zijn Twitch-kanaal (met meer dan 100.000 kijkers) was geruime tijd de ‘place to be’ voor de racefan. Dat kwam vooral doordat de goedlachse Brit wat vrienden opbelde - waaronder Max Verstappen, Carlos Sainz en Alex Albon - om gezellig bij te kletsen. Humor ten top!

Entertainment en simracen zijn heel verschillende dingen

Hoewel de nachtraces erg vermakelijk waren, zullen de simpuristen niet erg onder de indruk zijn geweest. Het feit dat Johnny Herbert in de Virtual Grand Prix de eerste bocht kon afsnijden om van P17 naar de eerste plek op te klimmen, was niet echt iets dat je verwacht van een serieus esports-evenement van topniveau. Daarmee werd duidelijk dat F1 2019 veel meer een racegame is dan een hardcore sim. Dat verklaart direct waarom simliefhebbers als Max Verstappen en Lewis Hamilton - die regelmatig op andere platformen racen - het lieten afweten.

Dat wil niet zeggen dat er met F1 2019 niet op hoog niveau geracet kan worden. Beide races van Veloce bewezen dat toen de esports-professionals het commando overnamen. Bij gebrek aan een beter alternatief - en echte actie - moeten we het hiermee doen. Als we accepteren dat dit meer draait om entertainment dan om een serieuze vervanger is het een uitstekend alternatief.

Simracing heeft karakters nodig

Tot op heden waren er nog maar weinig raakvlakken tussen de wereld van de simracers en de echte racerij. Ze opereerden vooral parallel van elkaar, met de simwereld in de schaduw van de helden uit de praktijk. F1-sterren Max Verstappen en Lando Norris, die regelmatig online actief zijn, en Igor Fraga die de tegenovergestelde weg met succes bewandeld heeft, zijn eerder uitzondering dan regel.

Een van de belangrijkste dingen die de komende weken moet gebeuren, is het introduceren van de esports-sterren aan de bredere racewereld. We moeten hun briljante vaardigheden gaan erkennen en waarderen.

Topsimmers als Daniel Bereznay en Cem Bolukbasi, die de twee #NottheBahGP-races wonnen, waren bij 99 procent van de F1-fans die zondagavond keken onbekend. Het is belangrijk dus dat de toppers de aandacht krijgen die ze verdienen en bekend worden gemaakt bij het grote publiek. Fans moeten beter inzien op welk ongelofelijk hoog niveau zij acteren. De online evenementen worden alleen maar aantrekkelijker als er een goede mix is van bekende topcoureurs en simprofessionals die we allemaal kennen.

Misschien moeten teams gedwongen worden om een Pro-Am set-up (met een F1-ster gekoppeld aan een simracer) te gebruiken, om te bewijzen dat er meer dan voldoende talent in de online community zit?

Verbroken verbindingen zijn onacceptabel

Hoewel het gedrag van Lando Norris op Twitch uitermate vermakelijk was, en iedereen smakelijk moest lachen om zijn door de computer bestuurde vervanger LandoBot, kwam dat enkel voort uit de verbroken verbinding met de game server. Voor een topevenement als de Virtual GP, waar Norris een van de sterren was, was het nogal slecht dat hij feitelijk al was uitgeschakeld voordat hij een kwalificatie- of raceronde had volbracht. Ook Anthony Davidson zag zijn verbinding verbroken worden en racete tegen AI-concurrenten. Daar kwam hij echter pas achter toen hij de volledige raceafstand had volbracht…

Uiteraard hoort het bij online racen dat er zo nu en dan verbindingsproblemen optreden maar het feit dat het in korte tijd tweemaal gebeurde bij Lando Norris moet voorkomen worden. Zijn Twitch-kanaal was vast niet zo leuk geweest als dat niet was gebeurd maar de echte fans zien hem toch liever op de baan duelleren.

De glimlach voor even terug

F1 2019 screenshot Foto: Veloce Racing

Het beste nieuws van deze twee evenementen was dat F1- en simfans drie uur lang het bombardement aan coronavirusnieuws konden vergeten. Velen van hen leven normaliter in deze tijden op de eb en vloed van de racekalender. Het feit dat er nu maanden geen actie op de circuits plaatsvindt is pijnlijk. Ieder van ons mist de echte gevechten op de baan.

Wereldwijde beslissingen over zelfisolatie en lockdowns zijn veel belangrijker dan undercuts en inhaalacties, maar het feit dat we ons daar even van konden afsluiten en vermaakt konden worden door virtuele wiel-aan-wiel actie heeft een belangrijke waarde voor de fans. Even kon de crisis buiten de deur vergeten worden, even was de racecommunity weer terug. Veloce en F1 verdienen de credits om in deze moeilijke tijden bij velen weer een lach op het gezicht te hebben getoverd.