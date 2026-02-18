De onverwachte factor die F1-kwalificaties in 2026 complexer maakt

Tijdens de wintertest in Bahrein ligt de focus, naast de compressieratio, vooral op energiemanagement. Wat betreft dat laatste is het een uitdaging voor teams om een constante deployment over langere runs te krijgen. Zo vertelde Sergio Pérez aan deze website dat er in zijn geval nog fluctuaties van acht tienden per ronde tussen zaten. Dat begrijpen en stabieler krijgen noemde hij zelfs één van de belangrijkste doelstellingen voor Cadillac in de tweede testweek.

Dat gezegd hebbende is ook het energiemanagment over één ronde uitdagend. Coureurs moeten tactisch omgaan met de zowel het inzetten als ook terugwinnen ervan. George Russell heeft eerder uitgelegd dat de snelste manier om door een bocht te gaan niet per definitie het best is voor de algehele rondetijd. "Je hebt situaties waarin je, wanneer je sneller door een bocht gaat, meer energie verbruikt en minder terugwint. Daardoor heb je over de gehele ronde minder energie om in te zetten. Je kunt dus een paar tienden winnen in die bocht, maar vervolgens nog meer tijd verliezen op het rechte stuk.”

Tegenstrijdige aspecten nodig voor de banden en batterij

Dit element moeten coureurs tijdens hun vliegende ronde optimaliseren, maar volgens Pirelli speelt er nog meer. De Italiaanse bandenleverancier heeft uit de initiële baanactie namelijk geleerd dat het voorbereiden van een kwalificatieronde ook complexer zal worden dan voorheen. Zo is het voor de algehele performance cruciaal om de banden in een goed operating window te krijgen, maar kan dat botsen met wat teams qua energiemanagement graag willen doen tijdens de kwalificatie.

“Om de banden klaar te hebben voor een vliegende ronde tijdens de kwalificatie, of een kwalificatiesimulatie, moeten coureurs de out-lap op een bepaalde snelheid rijden. Op circuits met een lage slijtage, in koude omstandigheden, of op met asfalt dat niet zo ruw is, moeten ze een beetje pushen om de voorbanden op temperatuur te krijgen,” legde Mario Isola namens Pirelli uit.

Lees meer achtergrondverhalen, analyses en exclusieve content op Autosport!

Mario Isola, Pirelli F1 Director with Pirelli 2026 F1 tyres Photo by: Pirelli

"Maar met de nieuwe auto’s willen ze het elektrische deel van het vermogen niet gebruiken, omdat ze dat volledig nodig hebben tijdens een vliegende ronde. Het is voor hen lastig te begrijpen hoeveel ze kunnen pushen om de voorbanden op temperatuur te krijgen, en tegelijkertijd al het elektrisch vermogen beschikbaar te houden voor de pushronde."

In de praktijk leidt dat volgens Isola vaker tot dubbele voorbereidingsronden voorafgaand aan de daadwerkelijke aanzet. Vorig jaar was dat op sommige circuits ook al nodig, maar toen slechts om de banden in het juiste window te krijgen. Dit jaar gaat het meer om een balans tussen twee factoren die soms tegenstrijdig kunnen zijn.

"Dat betekent dat sommige teams een out-lap, plus nog een extra voorbereidingsronde moeten doen. Pas na die extra ronde zijn de banden klaar om te pushen in de vliegende ronde. Als we dit jaar vaker zo'n aanpak tijdens de kwalificatie zien, dan komt dat waarschijnlijk doordat ze een balans moeten vinden tussen het opwarmen van de voorbanden en het managen van de beschikbare energie."

Voor Pirelli is dit aspect onverwacht gekomen, zo vertelde Isola aan het eind van de eerste testweek in Bahrein. "Dit hadden we op voorhand niet gepland, maar uiteraard ontdekken we steeds meer naarmate teams met echte auto’s rijden in plaats van de mule cars." Desondanks is het in zijn optiek complexer voor de teams dan voor de bandenleverancier. De bevindingen sluiten volgens Isola namelijk nog wel aan bij de ontwikkelingsrichting die Pirelli sowieso al had gekozen voor 2026. “We waren op zoek naar compounds met een groter window om oververhitting tegen te gaan."

Oscar Piastri, McLaren, Alexander Albon, Williams Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Dat grotere window is volgens Isola in dit opzicht belangrijk, aangezien dat het voor teams iets makkelijker maakt – zeker in de balanceeract met een optimale voorbereiding qua energiemanagement. Deze voorbereiding hangt overigens enorm af van het circuit. Zo zag Isola vaker een dubbele voorbereidingsronde in Barcelona dan in Bahrain, aangezien de laatstgenoemde baan bijzonder ruw asfalt heeft en zwaar is voor de banden. Dit maakt het makkelijker om er sneller temperatuur in te krijgen dan op andere circuits.

In bijvoorbeeld Las Vegas – waar naast het asfalt en de lay-out ook de kou een rol speelt – zal de legpuzzel complexer zijn. In theorie valt de batterij weliswaar snel op te laden – in slechts enkele bochten – maar dat vergt een rigoureuze aanpak en laat de bandentemperatuur flink zakken. Om dat te voorkomen, kan een geleidelijke opbouw verdeeld over twee ronden vaker voorkomen, zo verwacht Isola. "Ik geloof dat teams hun voorbereidingsrondjes beginnen met vol vermogen. Daarna moeten ze dat volle vermogen vast zien te houden en op een geleidelijke manier de banden in het juiste window krijgen."

Op welke circuits wordt dit aspect het lastigst?

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Haas-teambaas Ayao Komatsu onderstreept deze uitdaging en wijst alvast naar enkele circuits waarop de benodigde voorbereiding qua banden en batterij behoorlijk kan botsen. "Het is nog ver weg, maar de circuits die meteen in me opkomen zijn Baku en Vegas. Op die banen is het erg moeilijk om de banden goed te laten werken, samen met het managen van de out-lap. De dingen die je moet doen om qua batterij goed voorbereid te zijn en hoe je de banden moet opwarmen, zijn enigszins tegenstrijdig. Je moet het juiste compromis vinden, en dat zal een behoorlijke uitdaging zijn."

Teams moeten per circuit de optimale aanpak ontdekken, waarvoor ze alle trainingstijd hard nodig hebben. Tijdens sprintweekenden hebben ze die mogelijkheid alleen in veel mindere mate, waardoor Komatsu uitlegt dat het dan nog een stuk lastiger wordt. "Dat wordt al helemaal een uitdaging, ja. Shanghai bijvoorbeeld, daar kijk ik niet naar uit. Eén uur training om helemaal klaar te zijn voor sprintkwalificatie, dat wordt een flinke klus. Het is voor iedereen hetzelfde, maar moet wel stap voor stap. We hebben één normaal raceweekend in Melbourne, hopelijk is het daar droog, en daarna meteen naar Shanghai. Dat is een sprintweekend, dus het wordt een hele steile leercurve."