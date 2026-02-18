Overslaan naar hoofdinhoud

Welke coureurs komen woensdag in actie tijdens F1-wintertest Bahrein?

Max Verstappen moet nog een dag wachten op zijn eerste meters tijdens de tweede Formule 1-wintertest in Bahrein, maar welke coureurs laten zich woensdag wel op de baan zien?

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
De laatste fase van de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen begint woensdag met de start van de tweede wintertest in Bahrein. Voor de tweede week op rij zijn de teams en coureurs drie dagen te gast op het Bahrain International Circuit om de puntjes op de i te zetten, voordat het F1-circus begin maart afreist naar Melbourne voor de Grand Prix van Australië.

In totaal kunnen de teams nog 24 uur testen voordat de eerste race op het programma staat en zoals verwacht wordt deze tijd eerlijk verdeeld onder beide coureurs. Het komt erop neer dat alle coureurs drie dagdelen plaatsnemen in de auto, maar wie doen dat op woensdag?

Max Verstappen laat zich in ieder geval niet zien op de openingsdag van de tweede Bahrein-test. Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om de Nederlander op donderdag pas in te zetten en Isack Hadjar op woensdag de hele dag in de auto te zetten.

Alle andere teams kiezen er woensdag voor om beide coureurs kilometers te laten maken. Dat betekent dat Racing Bulls, Aston Martin, Haas, Audi, Alpine en Cadillac een deel van de lunchpauze - die tussen 14.00 uur en 15.00 uur lokale tijd is - moeten opofferen om de auto om te bouwen voor de coureurswissel.

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein begint woensdag om 10.00 uur lokale tijd en eindigt om 19.00 uur. In Nederland loopt de testdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Welke F1-coureurs testen op woensdag 18 februari?

Team Ochtend Middag
McLaren United Kingdom Lando Norris  Australia Oscar Piastri
Mercedes Italy Andrea Kimi Antonelli United Kingdom George Russell
Red Bull France Isack Hadjar France Isack Hadjar
Ferrari Monaco Charles Leclerc United Kingdom Lewis Hamilton
Williams Thailand Alexander Albon Spain Carlos Sainz
Racing Bulls United Kingdom Arvid Lindblad New Zealand Liam Lawson
Aston Martin Spain Fernando Alonso Canada Lance Stroll
Haas France Esteban Ocon United Kingdom Oliver Bearman
Audi Germany Nico Hülkenberg Brazil Gabriel Bortoleto
Alpine France Pierre Gasly Argentina Franco Colapinto
Cadillac Mexico Sergio Pérez Finland Valtteri Bottas

