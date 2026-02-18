Welke coureurs komen woensdag in actie tijdens F1-wintertest Bahrein?
Max Verstappen moet nog een dag wachten op zijn eerste meters tijdens de tweede Formule 1-wintertest in Bahrein, maar welke coureurs laten zich woensdag wel op de baan zien?
De laatste fase van de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen begint woensdag met de start van de tweede wintertest in Bahrein. Voor de tweede week op rij zijn de teams en coureurs drie dagen te gast op het Bahrain International Circuit om de puntjes op de i te zetten, voordat het F1-circus begin maart afreist naar Melbourne voor de Grand Prix van Australië.
In totaal kunnen de teams nog 24 uur testen voordat de eerste race op het programma staat en zoals verwacht wordt deze tijd eerlijk verdeeld onder beide coureurs. Het komt erop neer dat alle coureurs drie dagdelen plaatsnemen in de auto, maar wie doen dat op woensdag?
Max Verstappen laat zich in ieder geval niet zien op de openingsdag van de tweede Bahrein-test. Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om de Nederlander op donderdag pas in te zetten en Isack Hadjar op woensdag de hele dag in de auto te zetten.
Alle andere teams kiezen er woensdag voor om beide coureurs kilometers te laten maken. Dat betekent dat Racing Bulls, Aston Martin, Haas, Audi, Alpine en Cadillac een deel van de lunchpauze - die tussen 14.00 uur en 15.00 uur lokale tijd is - moeten opofferen om de auto om te bouwen voor de coureurswissel.
De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein begint woensdag om 10.00 uur lokale tijd en eindigt om 19.00 uur. In Nederland loopt de testdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Welke F1-coureurs testen op woensdag 18 februari?
|Team
|Ochtend
|Middag
|McLaren
|Lando Norris
|Oscar Piastri
|Mercedes
|Andrea Kimi Antonelli
|George Russell
|Red Bull
|Isack Hadjar
|Isack Hadjar
|Ferrari
|Charles Leclerc
|Lewis Hamilton
|Williams
|Alexander Albon
|Carlos Sainz
|Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|Liam Lawson
|Aston Martin
|Fernando Alonso
|Lance Stroll
|Haas
|Esteban Ocon
|Oliver Bearman
|Audi
|Nico Hülkenberg
|Gabriel Bortoleto
|Alpine
|Pierre Gasly
|Franco Colapinto
|Cadillac
|Sergio Pérez
|Valtteri Bottas
