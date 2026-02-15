Analyse: Waarom alle Mercedes-lof voor de Red Bull-motor niet het hele verhaal vertelt

De seizoensopener in Melbourne lijkt vooralsnog een race die niemand wil winnen. Het is natuurlijk niet waar, maar onderstreept met een kwinkslag wel dat iedereen in deze fase van het voorseizoen wil weglopen voor de favorietenrol. Alhoewel dat altijd het gebruikelijke spel in de Formule 1 is, neemt het dit jaar vrij extreme vormen aan. Al op de eerste dag van de testweek in Bahrein liet Toto Wolff weten dat Red Bull Racing in zijn optiek 'de benchmark' is. Dat team reageerde bij monde van technisch directeur Pierre Waché door te zeggen slechts het vierde team te zijn, achter Ferrari, Mercedes en McLaren.

De Fransman in Red Bull-kledij noemde de Scuderia bewust als eerste, aangezien de langere runs van Charles Leclerc indruk hebben gemaakt – ook hoe constant die leken qua energiemanagement. Leclerc counterde echter door te zeggen zichzelf totaal niet als favoriet te zien, en wees dan weer naar Mercedes en Red Bull als teams die sneller zouden zijn. En zo speelde iedereen elkaar een week lang de bal toe.

Op zich niets nieuws onder de zon en ook geen probleem, aangezien het zinloos is om nu al vergaande conclusies te trekken op basis van rondetijden. Zeker onder een nieuw reglement draait het om andere dingen. Het onder de knie krijgen van het energiemanagement levert in deze fase van het jaar enorme hoeveelheden rondetijd op. Volgens coureurs en teambazen praten we hier niet over duizendsten of honderdsten, maar over tienden of zelfs nog meer dan dat.

Een beter begrip daarvan is wat in F1 'laaghangend fruit' wordt genoemd, en levert dit in dit stadium waarschijnlijk nog meer op dan welke aerodynamische update dan ook. Dat optimaliseren is voor ieder team cruciaal en maakt het relatief zinloos om al heel vroeg naar eventuele rangschikkingen te kijken. "Er zijn zoveel dingen die alle teams nog moeten uitzoeken en op orde moeten krijgen", bevestigde Oscar Piastri. "Het verschil tussen deze dingen goed of fout doen, is niet slechts een paar honderdsten van een seconde, of zelfs niet een paar tienden van een seconde. Het is veel meer dan dat. Als je deze dingen niet goed voor elkaar krijgt, dan kan het verschil oplopen tot meer dan een halve seconde per ronde."

Extreem sandbaggen door de motorendiscussie in F1?

Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Daar komt bij dat er anno 2026 ook nog andere, meer politieke thema’s op de achtergrond spelen. De lof die Red Bull door Wolff kreeg toegezwaaid noemde Verstappen dan ook ‘afleidingsmanoeuvres’. Tijdens de Nederlandse mediasessie in de paddock vertelde hij extreem sandbaggen bij Mercedes te vermoeden.

"Nou, ik kan je één ding vertellen: wacht maar even tot Melbourne en kijk hoeveel vermogen er dan ineens bij komt bij hen. Dat weet ik nu al. Ze proberen de focus natuurlijk te verleggen naar ons, omdat wij woensdag zoveel ronden hebben gereden. Maar je moet het van twee kanten zien. Wacht maar gewoon af tot Melbourne en kijk hoe hard zij daar ineens op het rechte stuk zullen gaan."

Om Wolffs uitspraak dat het slimmigheidje met de compressieverhouding slechts twee tot drie pk zou opleveren, kon Verstappen na een vraag van Motorsport.com ook wel lachen: "Je moet daar zeker een nul achter zetten! En misschien nog wel meer. Maar weet je, ik snap natuurlijk wel wat zij proberen te doen."

Leclerc voegde toe dat Mercedes in zijn optiek erg goed is in "het verbergen van dingen". Het dient volgens de concurrentie een politiek doel. Mercedes wil volgens hen nog niet te ver boven het maaiveld uitsteken, aangezien dat de kans op een FIA-ingreep groter zou maken. Daar moet wel meteen bij vermeld dat zo’n ingreep steeds onwaarschijnlijker wordt des te langer het duurt – en waarschijnlijk op een compromis voor de langere termijn uitdraait. Voor Melbourne is er ook nagenoeg geen tijd meer, zeker niet aangezien de tijden voor motorische aanpassingen erg lang zijn.

De opmerkingen over Red Bull klonken vooral na woensdag luid. Een blik op de data leert dat Verstappen toen steevast hogere topsnelheden aantikte aan het eind van start-finish dan vele rivalen en dat hij – belangrijk in 2026 – de curve langer vlak hield richting de eerste bocht. Het was bijvoorbeeld in de data terug te zien bij een vergelijking van Verstappens persoonlijk snelste ronde die dag met de uiteindelijk snelste ronde van Lando Norris.

Dat op zichzelf zegt echter nog weinig, zeker niet anno 2026. Het heeft alles met het inzetten van de 350 KW vanuit de MGU-K te maken, en juist dat aspect vormt het grote vraagteken. Waar Verstappen veel tijd won op start-finish, gold hetzelfde voor Norris later in de ronde op het rechte stuk richting de laatste bocht. Het hangt in belangrijke mate samen met wie waar precies wat inzet. En nog belangrijker: wie wat achter de hand houdt. Zo gaat het deze dagen veel over harvesting – waardoor coureurs langzamer door bepaalde bochten moeten en extra terugschakelen – maar is het niet gezegd dat teams tijdens de wintertest alle energie die ze terugwinnen ook volledig inzetten. Daar valt mee te spelen. Het is een extra – en een belangrijke – variabele in het sandbaggen, net zoals dat altijd al voor brandstofniveaus en motorstanden gold.

Vond Red Bull enkele oplossingen voor energiemanagement eerder?

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Teams kijken vooral naar het energiemanagement van rivalen over meerdere ronden achter elkaar en hoe stabiel dat beeld is. Juist in dat opzicht maakte Ferrari later in de week indruk, maar wees Wolff woensdag nog ferm naar de runs van Verstappen. Waché nuanceerde dat tijdens zijn mediasessie in de paddock echter: ja, Red Bull begon goed qua energiemanagement over een langere run, maar inmiddels is dat voordeel volgens hem weg. De inschatting van Waché is dat Red Bull bepaalde oplossingen simpelweg eerder door had dan andere formaties, maar dat rivalen nu ook progressie hebben geboekt.

"Het klopt dat we vooral op de eerste dag iets dichter bij het ideale plaatje zaten. Daarna zag je dat anderen dezelfde richting insloegen en ik zou zeggen dat zij nu zelfs iets beter zitten dan wij. Misschien hebben onze mensen in de fabriek en in de simulator sneller een optimale, nou ja, laten we zeggen werkbare, oplossing gevonden. De andere teams hadden iets meer tijd nodig om daarachter te komen, maar op dit moment zou ik zeggen dat wij niet langer een voordeel hebben."

Verstappen deelde die lezing door aan de Nederlandse pers te laten weten dat Red Bull de simulator al vroeg op orde had, waardoor hij drie jaar geleden als eerste waarschuwde voor terugschakelen op rechte stukken. Maar naarmate alle teams meer kilometers op het echte circuit maken, zullen die verschillen in aanpak nivelleren.

Doel was om "niet voor joker" te staan met nieuwe motor

Het totaalplaatje maakt dat de lof voor Red Bull deels politiek geladen is en onderdeel uitmaakt van het spelletje dat iedereen in de paddock nu speelt: iemand anders als favoriet aanwijzen. Qua performance blijft het simpelweg koffiedikkijken tot Melbourne, al valt één ding wel alvast te zeggen: Red Bull is qua betrouwbaarheid beter uit de startblokken gekomen dan dat menigeen had verwacht. Het geldt voor de concurrentie, aangezien Wolff vorig jaar in Zandvoort nog grappend zei dat deze nieuwkomer 'shit' zou zijn, maar de teneur in de paddock is inmiddels veranderd. Een soortgelijke ommekeer in perceptie is ook intern waar te nemen, waarover Isack Hadjar liet weten dat hij net als andere Red Bull-teamleden positief verrast is.

"Het heeft mijn verwachtingen behoorlijk overtroffen. Ik denk dat de indruk vorig jaar, tegen het einde van het seizoen, niet erg positief was. Laten we zeggen dat de geruchten, en zelfs de signalen binnen het team, ons niet helemaal tevreden stemden. Maar in Barcelona heb ik op de eerste dag meteen 110 ronden gereden en was ik op een positieve manier enorm verrast. Voor een team dat drie jaar geleden met dit project is begonnen, is dat zeer indrukwekkend."

De Fransman voegde toe dat hij voorafgaand aan de Barcelona-test 'vele twijfels' had, maar dat die inmiddels zijn weggenomen. Hadjar is niet de enige in het team die heeft aangegeven positief verrast te zijn. Zijn landgenoot Waché kwam met soortgelijke conclusies na de eerste zes dagen op het circuit met de DM01. "Ik ben verrast dat de motorafdeling zo'n fantastische job heeft geleverd door iets neer te zetten waarmee we nu al zoveel kilometers kunnen rijden. We moeten erkennen hoe knap dat is. Om als start-up - want we zijn hier drieënhalf jaar geleden pas mee begonnen - een motor te bouwen en niet voor joker te staan op de baan, dat is een enorme prestatie."

Alhoewel de lof en het verstoppertje spelen in de paddock een hoog politiek gehalte kent, valt na de eerste week in Bahrein wel alvast één ding te zeggen. Het streven van Waché om "niet voor joker te staan" is in ieder geval gelukt met de nieuwe motor.

