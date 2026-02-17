Carlos Jiménez, operationeel directeur van IFEMA Madrid, bevestigt dat de aanleg van het circuit ongeveer anderhalve tot twee weken voorloopt op de planning. "Dankzij die voorsprong konden eventuele vertragingen door regen tijdens het asfalteren al worden opgevangen. We hebben nog steeds enige marge en willen de komende periode met stabiel weer zoveel mogelijk vooruitgang boeken met het asfaltwerk", aldus Jiménez.

Inmiddels zijn er meer dan 80.000 tickets verkocht voor de Grand Prix van 2026, goed voor ongeveer 72 procent van de totale capaciteit. Volgens de organisatie hangt verdere kaartverkoop samen met het definitief bepalen van de omvang van de tribunes.

De werkzaamheden aan het 1,4 kilometer lange stratengedeelte zijn inmiddels gevorderd. Het drainagesysteem is verwijderd en het asfalteren start deze week. Na Pasen begint de tweede van drie geplande asfaltfasen, die inmiddels op circa 90 procent van het circuit kunnen worden uitgevoerd.

Ook aan de zogenoemde Monumental Curve wordt volgens planning gewerkt. Deze bocht krijgt een lengte van 547 meter en een hellingshoek van 24 procent en vormt een van de kenmerkende secties van het nieuwe circuit.

Naast de baan zelf richten de organisatoren zich op de verdere infrastructuur. De bouw van tribunes en hospitality-voorzieningen staat gepland voor de zomer. Daarnaast is bevestigd dat voorafgaand aan het Formule 1-debuut een interne testrace wordt georganiseerd in samenwerking met de Spaanse autosportfederatie.

De werkzaamheden zijn volop in gang in Madrid. Foto door: Jacobo Vega

Tijdens een presentatie op 17 februari, waarbij Ford werd aangekondigd als Local Event Supporter van de Spaanse Grand Prix, sprak José Vicente de los Mozos, voorzitter van het uitvoerend comité van IFEMA Madrid, zijn tevredenheid uit over de voortgang van het project. "De werkzaamheden liggen, zoals je kunt zien, op schema. We ronden alles volgens planning in mei af. Er is geen reden tot zorgen."

Ook Luís García Abad, directeur van de Spaanse Grand Prix, benadrukte dat de gestelde doelen tot nu toe worden gehaald. "De ontwikkeling van het project is complex, omdat we de werkzaamheden moeten uitvoeren terwijl de activiteiten van IFEMA doorgaan en we rekening houden met de omgeving. Dat zijn voor ons belangrijke uitgangspunten."

Madrid tot en met 2035 op F1-kalender

De komst van de Formule 1 betekent dat Madrid voor het eerst sinds 1981 weer een race op de kalender krijgt. Destijds werd de laatste Grand Prix in de Spaanse hoofdstad verreden op het circuit van Jarama. Vanaf 2026 staat de race in Madrid bekend als de Grand Prix van Spanje terwijl de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya doorgaat onder de naam 'Grand Prix van Barcelona-Catalonië'.

Het contract met dat circuit is, ondanks de komst van Madrid, met zes jaar verlengd - al geldt daarbij dat zij hun plek op de F1-kalender moeten afwisselen met Spa-Francorchamps. Het Belgische circuit staat in 2027, 2029 en 2031 op de kalender, in 2028, 2030 en 2032 is het de beurt aan Barcelona.