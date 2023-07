VIDEO: De eerste meters van Ricciardo in de AlphaTauri Het is voor Daniel Ricciardo eindelijk zo ver. De Australiër rijdt zijn eerste meters in de AlphaTauri, op de plek waar tot en met de Britse Grand Prix Nyck de Vries zat. Als eerste reed de 34-jarige coureur de pitsstraat uit om zo veel mogelijk meters te kunnen maken. Het was overigens direct druk bij het uitrijden, bijna alle coureurs maakten hun eerste meters toen het groene licht ging branden.