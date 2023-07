VIDEO: Perez schuift in eerste meters direct de muur in Het weekend van Sergio Perez is rampzalig begonnen. In de eerste getimede ronde crashte de Mexicaan met zijn Red Bull. Bij het insturen van de vijfde bocht reed de 33-jarige coureur met twee wielen op het gras, waardoor hij spinde en met een behoorlijke klap in de bandenstapels eindigde, De schade is groot en dus moeten de Red Bull-monteurs aan de bak om Perez in VT2 terug te laten keren op de baan. In een weekend waar er veel druk op de schouders van Perez ligt, is dit absoluut niet een ideale start.