Ricciardo over strijd middenveld: "Drie teams binnen een tiende"

De Australiër die volgend jaar naar McLaren verkast hield een goed gevoel over aan de test en kreeg naar eigen zeggen bevestigd wat Renault ook al in februari had geconstateerd: de strijd om de titel ‘best of the rest’ achter de top-drie kon dit jaar wel eens ongemeen spannend worden.

"Alles wat we hebben zijn de gegevens van februari”, stelt Ricciardo in de podcast F1 Nation. “We hebben die cijfers indertijd geanalyseerd en geprobeerd uit te dokteren waar iedereen staat. Het enige wat ik kan zeggen is dat het heel moeilijk was om te zien of wij nou wel of niet de voorste auto van het middenveld hebben. Het zag er naar uit dat er zeker drie teams binnen een tiende van een seconde zitten.”

De Franse renstal baarde vorige week opzien door op de Red Bull Ring te testen, nota bene in de achtertuin van voormalig klantenteam Red Bull - iets wat bij Red Bull-advsieur Helmut Marko niet in goede aarde viel. Ricciardo en teamgenoot Esteban Ocon legden in de auto van 2018 een respectabel aantal van 115 en 145 ronden af. Volgens Marko reed Renault tijdens de test weliswaar met een oude auto, maar was deze uitgerust met een nieuwe motor. Wat hem echter het meest verbaasde was de betrouwbaarheid die de Fransen aan de dag legden, zo liet Marko in de Oostenrijkse pers weten.

Ricciardo was daar niet mee bezig, hij was vooral blij om weer achter het stuur te zitten. “De eerste rondjes, tja, het voelde wat vreemd aan maar dat is wel vaker zo. Maar als je dit al zo’n beetje je hele leven doet, dan duurt het niet zo lang voordat je weer weet hoe het aanvoelde. Het gevoel was dus vrij snel weer normaal, al voelde die eerste keer uit de pits wel vreemd.”

Niet alleen Ricciardo en Ocon kregen de kans om weer het gevoel achter het stuur te krijgen, ook de teamleden konden op de Red Bull Ring vast wennen aan hoe het is om te werken met de coronaprotocollen die de Formule 1-organisatie heeft opgesteld. Daarnaast was het natuurlijk een klein voordeel dat Renault als enige team in Spielberg heeft kunnen testen.

“Oostenrijk was vorig jaar misschien wel ons slechtste weekend van het hele jaar. Dus als we daar het middenveld aanvoeren dan denk ik dat we er voor de rest van het seizoen goed voor staan. Maar dat is moeilijk te voorspellen", aldus Ricciardo.

