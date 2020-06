Teambaas ontnam Michael Andretti kans van zijn leven

De zoon van F1-legende Mario Andretti tekende in 1993, na een reeks zeges en zelfs een titel in de Amerikaans CART IndyCar Series, een contract bij McLaren dat in die jaren met Williams streed om de hegemonie in de Formule 1. Andretti verving bij de stal uit Woking de naar Ferrari vertrokken Gerhard Berger en kreeg als teammaat niemand minder dan Ayrton Senna.

Waar de Braziliaan het seizoen prima begon met een tweede plaats en twee overwinningen, daar bleef Andretti hopeloos achter met vier uitvalbeurten in even zoveel races. Pas tijdens zijn vijfde race wist de Amerikaan zijn eerste punten te pakken, maar verder was het niet veel soeps en na een derde plaats in Italië was het Formule 1-avontuur over en werd Andretti – mede door wat gekonkel binnen het team – vervangen door Mika Hakkinen.

Driejarig contract bij Ferrari

Dat had echter heel anders kunnen lopen, zegt de inmiddels 57-jarige Andretti. In de podcast van Marshall Pruett onthult de eigenaar van Andretti Autosport hoe hij al in 1992 naar Ferrari kon, maar dat Carl Haas, zijn baas bij het CART Indycar-team Newman/Haas Racing, daar een stokje voor stak.

“Ik had net met hem een contract getekend voor het seizoen ’92. Maar daarin stond een bepaling over Formule 1 waarvan Haas zei dat hij die nooit zou gebruiken, namelijk dat als ik naar de Formule 1 zou gaan hij me tegen zou kunnen houden”, begint Andretti zijn relaas. “Later in ’91, tekende ik – en er zijn niet veel mensen die dit weten – ook een contract bij Ferrari om in 1992 voor ze te rijden in de Formule 1.”

Vervanger van Jean Alesi

Andretti zou bij Ferrari Jean Alesi vervangen en teamgenoot worden van Alain Prost (die overigens eind 1991 bij de Scuderia ontslagen zou worden). “Ik denk dat ik een driejarig contract had getekend. Ze wisten dat het me wat tijd zou kosten om te wennen. Prost zou m’n teammaat worden en dus verwachtte ik er een hoop te leren. Ik vond het een geweldige kans om direct vanuit de IndyCars bij Ferrari te mogen rijden. Ik had gehoopt om samen met Prost te kunnen werken en – in die tijd gebruikelijk – ongelimiteerd te kunnen testen. Ik zou dan een stuk beter voorbereid zijn. Ik denk dat er ook minder ‘politiek’ zou zijn geweest als later bij McLaren. Het had dus een interessante optie kunnen zijn, maar het ging helaas niet door.”

Andretti zat dus met twee contracten voor 1992 en Haas weigerde zijn CART-kampioen los te laten. “Toen ik met dat contract terugging naar Haas zei hij ‘ik laat je niet gaan.’ Waarop ik zei ‘maar je zei dat je dat wel zou doen.’ Dus ik was vreselijk boos op hem. Ik was vreselijk teleurgesteld, want ondanks dat Ferrari in die tijd niet sterk was zou het erg cool zijn geweest.”

Woede ebte snel weg

De woede van Andretti bekoelde overigens snel toen hij niet veel later samen met Haas naar een race op Road America reed. “De volgende race was in Elkhart Lake en we zaten in hetzelfde hotel dus we reden samen naar de race en ik praatte niet eens met hem. Maar hij zat daar in de auto en ik zag dat de mouw van zijn jasje uit de deur stak en de hele weg bleef dat ding maar in de wind wapperen. Ik wilde zo graag kwaad op ‘m zijn, maar dat lukte gewoon niet.”

Andretti zegde Ferrari dus af en bleef nog een jaar langer bij Newman/Haas totdat hij in 1993 alsnog de ongelukkige overstap naar de Formule 1 maakte.

VIDEO: Le Grand Rendez-Vous met Charles Leclerc