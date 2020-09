Ricciardo na Mugello hoopvol over andere high downforce-circuits

Nadat Renault sterk voor de dag was gekomen op Spa en Monza, twee circuits waar met minimale downforce gereden wordt, was het de vraag hoe het team het er op Mugello, een baan met veel snelle bochten, vanaf zou brengen. De equipe uit Enstone zelf was weinig optimistisch over wat het op de omloop bij Florence voor elkaar kon boksen, maar Ricciardo lag lang derde. De Australiër zag tijdens de laatste stint Alexander Albon in de Red Bull nog voor zich komen, maar kwam wel als vierde aan de finish met de RS20, wat beter was dan waarop Renault vooraf had gerekend. De vierde plek stemt het team positief voor de aankomende races.

“We zijn misschien een beetje bedroefd dat we net niet op het podium zijn gekomen”, zei Ricciardo. “Maar als we een stapje naar achter doen en kijken naar onze performance, dan was dit een baan waarop we niet echt competitief dachten te kunnen zijn. Het is een circuit waar meer downforce vereist was en op dat vlak zijn we niet bijzonder sterk. Een baan als Barcelona ligt ons ook niet erg, maar we lijken progressie te boeken op dat type circuit. En dat is denk ik erg bemoedigend. Het geeft ons een beetje hoop voor de andere high downforce-banen waar we nog naartoe gaan.”

“Het lijkt erop dat we de auto beter voor elkaar beginnen te krijgen”, aldus de coureur uit Perth. “Het veld zit erg dicht bij elkaar, maar op de zondagen is onze snelheid altijd solide geweest. Dus als we ons verder naar voren kunnen kwalificeren, ziet het er goed voor ons uit.”

'We racen niet tegen Red Bull'

Alan Permane, de sportief directeur van Renault, is vooral blij met hoe Ricciardo Sergio Perez achter zich liet in de race. In het kampioenschap is Racing Point, dat met 92 punten vierde staat in het WK, namelijk een van de voornaamste tegenstanders van Renault, dat met 83 punten de vijfde plek bezet in de tussenstand. “We zijn niet snel genoeg om de Red Bulls of Mercedessen in een rechtstreeks duel te kunnen verslaan en daar was tijdens die laatste twaalf ronden sprake van: een direct gevecht”, aldus Permane. “Maar wat ik ook tegen onze mensen heb gezegd is dat we ons moeten focussen op het verschil van 5,2 seconden met Perez. Dat is het belangrijkste, want dat is waar onze race was. Het is jammer dat we geen podium hebben gepakt. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn geweest, maar helaas zijn we nog niet zover dat we met Red Bull en Mercedes kunnen vechten. Maar we racen wel tegen Racing Point, McLaren en Ferrari en die hebben we afgetekend verslagen. En dat is het voornaamste.”