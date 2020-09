Williams kan leren van nieuwe eigenaren, stelt interim-teambaas

Er is nog altijd niet zo heel veel bekend over de Amerikaanse investeringsmaatschappij die het team vorige maand heeft overgenomen, en de plannen die zij heeft voor de formatie die in het verleden goed was voor zeven rijders- en negen constructeurstitels maar de laatste jaren aan de achterkant van het veld bungelt. Wel is zeker dat het team onder de naam Williams actief blijft in de Formule 1. Voorlopig althans.

In de aanloop naar de Italiaanse Grand Prix werd bekend dat de race op Monza de laatste zou zijn onder de supervisie van Frank en Claire Williams. De familie Williams heeft ervoor gekozen zich volledig terug te trekken uit het team, nu de toekomst van de renstal is veiliggesteld met de overname door Dorilton. Simon Roberts, die eerder dit jaar bij Williams aan de slag ging als managing director en daarvoor jarenlang voor McLaren werkzaam was, is aangesteld als interim-teambaas.

“Ze zijn sinds een paar weken in de fabriek”, zegt Roberts over hoe het tot dusver gaat met de nieuwe eigenaren. “Ik heb dus al behoorlijk wat tijd met ze doorgebracht. We zijn naar alles aan het kijken en ze tonen erg veel interesse in wat we doen. Dit is allemaal nieuw voor ze, wat op zich geweldig is.” Ondanks dat Dorilton zelf geen ervaring heeft met de Formule 1, denkt Roberts dat het team nog wel wat van de investeringsmaatschappij kan leren. En dan met name als het gaat om het vormen van strategieën en het nemen van risico. “Er zijn behoorlijk wat gelijkenissen”, zegt Roberts over de activiteiten van Williams en Dorilton. “Die had ik niet echt op waarde geschat, totdat ik met ze te spreken kwam over hoe competitief het eraan toe gaat in de financiële wereld, een wereld die ik eerlijk gezegd helemaal niet begrijp! Maar als je het hebt over het denkproces, het komen tot een strategie, het nemen van risico en al dat soort zaken - dingen waar wij naar onze mening fantastisch in zijn in de Formule 1 - dan hebben zij daar ook veel ideeën over. Op dat vlak is er dus behoorlijk wat synergie.”

Dat Dorilton niet veel kennis heeft van de sport zelf, ziet Roberts niet als een nadeel. “Formule 1-teams worden gekocht en gerund door mensen van allerlei pluimage”, weet Roberts. “Ik denk dat Dorilton het ook weer met een eigen insteek doet. Maar als je kijkt naar de bedrijven waarin ze hebben geïnvesteerd, dan zijn dat allemaal zeer succesvolle projecten, en allemaal projecten voor de lange termijn. En zo zijn ze ook met ons bezig, dat is wat ze ook met ons voor ogen hebben. Ze zijn er dus om ons te helpen, ons te ondersteunen en ons te begeleiden, maar ze willen dat wij het team runnen en doen waar wij goed in zijn. We weten hoe we een geweldige auto moeten bouwen en hoe we vervolgens daarmee moeten racen, maar met alles daaromheen kunnen we wel wat hulp gebruiken en daar komen zij in beeld.”

Met medewerking van Adam Cooper