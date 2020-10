Ricciardo: Renault merkt tekort aan downforce op Portimao

Ricciardo kwalificeerde zich in Portugal op de tiende positie. Hij plaatste zich weliswaar voor Q3, maar een spin en een touché met de afzetting zorgden ervoor dat hij in het laatste kwalificatiedeel niet in actie kon komen. De Renault-coureur spreekt van een lastig weekend op het glibberige Portimao, dat een belangrijk gebrek van de R.S.20 blootlegt. “Het is een behoorlijk lastig weekend, waarschijnlijk voor iedereen. Dit nieuwe asfalt is erg glibberig, ik denk dat het niet veel tijd kreeg om uit te harden”, vertelde Ricciardo na de kwalificatie.

“Dus ik gok dat er nog steeds olie of zoiets uit omhoog komt. Daarom heeft iedereen denk ik voor maximale downforce gekozen. En we weten dat we daar beter mee zijn geworden, maar onze grootste beperking blijft maximale downforce. Ik denk niet dat wij hier de grip kunnen genereren wat onze tegenstanders misschien wel kunnen, dus als ik een aanname mag doen denk ik dat we daarop een tiende of twee tekortkomen. Q3 bereiken was natuurlijk ons doel. Dat lukte, maar vervolgens had ik schade van de spin.”

Aan het einde van Q2 spinde Ricciardo dus, waarbij hij schade aan de achtervleugel opliep. Hij heeft het gevoel dat de wind een rol speelde bij die spin. “De auto’s zijn heel gevoelig. Ik moest wat langzamere auto’s voorbij en natuurlijk rijden ze buiten de racelijn, maar bij het insturen en remmen hangt het ervan af waar de vind vandaan komt”, zei Ricciardo. “Het voelde alsof ik de achterkant meteen kwijtraakte bij het insturen. Het bleef maar gaan, totdat ik de afzetting raakte en de achtervleugel beschadigde. Het team had mij bijna nog op de baan gekregen in Q3. Een minuutje meer en de auto was klaar geweest om de baan op te gaan. Maar we kwamen tijd te kort, dus we gaan zondag iets proberen.”

Voorafgaand aan de eerste F1-race ooit op Portimao werd verwacht dat het lastig inhalen wordt. Ricciardo vreest dan ook dat het moeilijk wordt om progressie te boeken. “Ik hoop dat de race wat vermaak oplevert. Ik hoop dat het wordt zoals op Mugello, waar we niet verwachtten dat het goed zou worden. Dat was het wel. Hopelijk lukt dat hier ook, maar omdat bocht een zo snel is moet je echt naast de andere auto komen om het te laten slagen. Anders is het lastig inhalen. Misschien zorgen de omstandigheden met een koud circuit voor wat graining, waardoor je wat verschillen tussen de auto’s en snelheden krijgt, wat dan hopelijk kansen creëert. Bocht vijf is een hairpin - het is er redelijk krap bij de apex, maar het kan een optie zijn als je een goede run naar bocht vijf hebt.”

Met medewerking van Adam Cooper