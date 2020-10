Mercedes nadert zevende wereldtitel: "Geweldige prestatie"

Hamilton kwam in 2013 naar Mercedes, een jaar later begon de dominantie van de Zilverpijlen in de Formule 1. De Duitsers bouwden bij de invoering van de nieuwe hybride-motoren een monster van een blok, die op puur vermogen een flink stuk beter was dan de concurrentie. Toen er in 2017 nieuwe aerodynamische regels werden ingevoerd, bleek Mercedes ook op dat gebied bijna onverslaanbaar te zijn. In 2018 beschikte Ferrari over een beter pakket dan Mercedes, maar op betrouwbaarheid bleek men opnieuw sterker. Die lijn heeft zich ook de afgelopen twee seizoenen doorgezet.

In de huidige jaargang hebben Lewis Hamilton en Valtteri Bottas negen van de elf races gewonnen. Hamilton heeft een straatlengte voorsprong in het rijderskampioenschap, dit weekend kan met de 'strijd' om de constructeurstitel al beslissen. Hamilton is derhalve erg blij. “Het is een geweldig resultaat van iedereen in dit team. Ik ben erg trots en dankbaar voor hun harde werk in de afgelopen jaren. Ze hebben iets gedaan wat nog nooit gepresteerd is, domineren onder verschillende regels. Ik ben erg blij dat ik deel heb mogen uitmaken van dit succes. Dit team blijft maar werken, dat maakt ze zo sterk."

Nadat in de afgelopen jaren Ferrari en Red Bull om de beurt steeds dichterbij kwamen, was het gat na de afgelopen winter toch groot. Met name de eerste paar races van het seizoen deden soms denken aan de situatie in 2014 met Hamilton en Nico Rosberg, die soms meer dan een halve minuut wegreden bij de rest van het veld. Hamilton zelf was enigszins verrast. “De competitie was anders dit jaar. We hebben een grote stap gezet in de winter. Een hoop ideeën van Valtteri (Bottas, red) en ik kwamen tot uiting. Ook kwamen er fantastische ontwerpen zoals het DAS-systeem. Dat is er volgend jaar natuurlijk niet meer, maar we vinden wel iets anders. Het is een grote uitdaging voor ons allemaal, maar we kunnen in ieder geval positief terugkijken en trots zijn op de afgelopen jaren.”