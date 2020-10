Magnussen mikt op langer F1-verblijf, maar houdt opties open

Donderdag kondigde Kevin Magnussen vrijwel gelijktijdig met huidige teamgenoot Romain Grosjean aan dat hij het Haas F1 Team eind 2020 verlaat. Dat deed hij via social media, waarna het team de berichtgeving met een verklaring bevestigde. De Deen vertelde dat hij op dit moment ‘voor alles openstaat’, maar dat de F1 hem blijft trekken. “Ik ben pas 28 en heb het idee dat ik nog veel kan geven in de F1, maar we zullen zien”, zei hij. “Er zijn niet veel plekken over. Ik mis het winnen, het gevoel van races winnen ook. Daar ben ik recent meer over aan het nadenken, hoezeer ik dat mis. We zullen zien waar de kansen liggen en wat mijn kant op komt. Dan neem ik op een gegeven moment een besluit.”

Zijn vader, voormalig F1-coureur Jan Magnussen, verwacht dat Kevin nog niet klaar is met de F1. “Hij zit volgend seizoen niet meer bij Haas, maar ik denk niet dat hij klaar is om de F1-droom op te geven. Het is onwaarschijnlijk dat hij volgend jaar een racezitje heeft, maar er is ook nog 2022. Dat zou een spannend jaar voor F1 moeten worden met de nieuwe regels. Ik weet niet of er voor dat jaar kansen zijn, maar Kevin moet erachter komen hoe dat ervoor staat zodat er niets door zijn vingers glipt”, vertelde hij tegenover Motorsport.com.

Toch is Magnussen senior van mening dat hij zich niet blind moet staren op de Formule 1, ondanks dat het geldt als het hoogste podium waarop een coureur kan acteren. “Ik adviseer Kevin om echt uit te zoeken wat hij wil, wat het belangrijkste is, en om daar voor te gaan. Hij is duidelijk geweest dat hij races wil winnen maar het moet ook in iets betekenisvols zijn. Ik geloof dus dat hij voor de beste kansen moet gaan die hij kan vinden in de IndyCar of het WEC. Dan moet hij beslissen wat hij het liefste wil, en daar volle bak voor gaan.”

Magnussen ook geïnteresseerd in IndyCar

Daar lijkt Magnussen junior niet onwelwillend tegenover te staan, met name de IndyCar spreekt hem wel aan. “Ik heb altijd interesse gehad in de IndyCar”, vertelde hij. Zijn vader racete eind jaren ’90 twee seizoenen in de klasse en zelf bezocht hij als jong jochie dus meerdere races in de VS. “Dat vond ik altijd heel cool, en ik zou er graag eens mee rijden. Maar momenteel denk ik dat de hele autosportwereld geraakt is door wat we dit jaar doormaken. En het lijkt niet makkelijk te zijn om daar een goede deal te sluiten. Dus we zullen zien. Ik zeg er nog geen ‘nee’ tegen en zeg ook niet dat het onmogelijk is, maar het ziet er ietwat lastig uit.”

Dat laatste bevestigt vader Jan, die daarom van mening is dat het WEC ook een goede optie is voor zijn zoon. Hij adviseert in dat geval om steun te zoeken bij een fabrikant, zoals hij zelf tussen 2004 en 2019 fabriekrijder bij Corvette was in onder andere het WEC. “Financiering is overal ter wereld een probleem op dit moment - en dat is toevallig ook waarom hij in zijn huidige situatie zit! Er zijn kansen in IndyCar, ik weet dat hij met teams aldaar spreekt”, zei Magnussen. “Maar hij moet ook iets breder kijken waar de kansen liggen en daarvoor gaan. In het WEC gebeuren interessante dingen met nieuwe toetredende fabrikanten, nieuwe regels met de hypercars en dergelijke. Dus als hij zich kan verbinden aan een fabrikant, dan moet hij absoluut naar die klasse kijken.”

