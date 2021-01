Ricciardo wil er met Norris geen 'comedy' van maken bij McLaren

Veel volgers kijken dan ook halsreikend uit naar de samenwerking tussen de twee bij McLaren, het team waar Norris al twee jaar voor rijdt en waar vanaf dit seizoen ook Ricciardo onder contract staat. De Australiër laat echter weten dat hij niet van plan is om bij zijn nieuwe werkgever de clown uit te hangen. “Dat wil ik herhalen voor iedereen die kijkt en de McLaren-fans in het bijzonder”, aldus Ricciardo in een interview met Sky Sports. “Het zal geen comedyshow worden. Ik ben er om te presteren, om de auto te verbeteren.”

Dat de 31-jarige Ricciardo en de tien jaar jongere Norris het in de paddock goed met elkaar kunnen vinden is een understatement, maar vooral de jonge Engelsman laat zich ook veel gelden op internet. Hij staat bekend om zijn online grappen (memes), iets waar de Australiër zich in wat mindere mate aan waagt. Hij is ook niet van plan om dat te gaan veranderen. “Mijn persoonlijkheid zal niet veranderen, ik zal denk ik blijven doen wat ik doe. Maar ik ga er zeker niet heen om het nieuwe koningskoppel van de memes te worden, zoals het de laatste tijd wordt omschreven.”

Naast hun grappige kant, kunnen Ricciardo en Norris ook serieus uit de hoek komen. De twee waren samen met Lewis Hamilton de drijvende kracht achter het ‘End Racism’-programma van vorig jaar. De Australiër hoopt zich in 2021 ook op dat vlak te blijven inzetten. “Ik denk dat als we er diep van binnen in geloven en er duidelijk achter staan, er geen reden is waarom we het niet zouden doen. 2020 was om heel veel redenen een zwaar jaar, maar het was ook het jaar waarin ik meer leerde over hoe de wereld werkt, om het zo maar te zeggen. Ik voel me zeker sterk door wat ik heb geleerd. Ik wil blijven leren en hopelijk mezelf en anderen om me heen opvoeden. Als dat betekent dat we net als vorig jaar een standpunt blijven innemen, dan moeten we dat zeker doen.”

Ricciardo is bij McLaren bezig aan een intensief inwerkprogramma en hoopt bij de stal uit Woking voort te kunnen borduren op de successen van afgelopen seizoen bij Renault. Bij dat team behaalde hij in 2020 na een lange droogte twee podiumplaatsen. “Ik ben daar met een goed gevoel weggegaan. Ik vind het voor mezelf vooral belangrijk dat ik het gevoel heb dat ik iets heb bijgedragen aan dat team. De podiumplaatsen en de blijdschap van het team. Het was zo lang geleden.”