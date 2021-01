F1 stelt besluit over bevriezen motorontwikkeling twee weken uit

Al weken hopen Red Bull Racing en AlphaTauri op duidelijkheid over het stopzetten van de ontwikkeling van de huidige generatie krachtbronnen. Die bevriezing moet vanaf 2022 ingaan, terwijl de reglementen voorschrijven dat dit pas in 2023 gebeurt. De beide Red Bull-teams zien motorleverancier Honda na 2021 uit de Formule 1 vertrekken en er is weliswaar overeenstemming met de Japanners over het overnemen van het motorproject, maar Red Bull heeft niet de technische en financiële capaciteit om de motoren door te ontwikkelen. De energiedrankengigant wil daarom de ontwikkeling van de krachtbronnen bevriezen, zodat zij vanaf 2022 alsnog met het materiaal van Honda aan de start kunnen verschijnen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf vorige week nog aan dat de tijd langzamerhand begint te dringen voor Red Bull, ook omdat de renstal geen plan B achter de hand heeft. Hij wilde dat er deze week duidelijkheid zou komen over het doorgaan van de bevriezing en de hoop was gevestigd op de bijeenkomst van de F1 Commission op maandag 25 januari. Daarin zou gestemd worden over het voorstel, maar zo ver is het dus niet gekomen. Het is maandag niet tot een stemronde gekomen doordat er nieuwe discussies ontstonden over de details van het plan, vooral met betrekking tot het balanceren van de prestaties van de motoren, hoe de volgende generatie motoren eruit gaat zien en wanneer die nieuwe motorreglementen van kracht moeten worden. De stemronde is hierdoor met ruim twee weken uitgesteld tot 11 februari, meldt Speedweek.

Aanvankelijk leek Red Bull voor de plannen steun te kunnen verwachten van Mercedes, dat zich vrijwel meteen achter het bevriezen van de motorontwikkeling schaarde. Ferrari en Renault twijfelden langer, maar inmiddels lijkt Ferrari wel over de streep. Teambaas Mattia Binotto benadrukte echter wel dat wat Ferrari betreft de introductie van de nieuwe motorreglementen met een jaar vervroegd wordt tot 2025. Ook daar is dus nog geen overeenstemming over. De motorleveranciers hebben allemaal een stem tijdens de stemronde van de F1 Commission op 11 februari. Dat geldt overigens ook voor de tien teams, terwijl de stemmen van de FIA (via president Jean Todt) en de F1 (via CEO Stefano Domenicali) voor tien tellen. Een simpele meerderheid, dus achttien stemmen, is voldoende om het voorstel van Red Bull aangenomen te krijgen.