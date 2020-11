Ferrari is overstag en steunt motorische plannen Red Bull alsnog

Red Bull zit aan het eind van volgend jaar formeel zonder motorleverancier. Honda vertrekt zoals bekend als partner, waardoor Helmut Marko en de zijnen naarstig op zoek moeten naar een nieuwe constructie. De Oostenrijker ging van meet af aan voor het plan om zelf met de Honda-motoren door te gaan. Red Bull wil in dat geval de krachtbronnen van Japanse makelij overnemen en daarbij ook de intellectuele eigendommen in beheer krijgen. Een grote 'maar' in dit verhaal is dat de overige motorleveranciers en de FIA akkoord moeten gaan.

Ferrari gaat overstag in het belang van F1

Mercedes gaf meteen al haar fiat aan het plan, maar Ferrari en Renault lagen dwars. Het eerstgenoemde merk is echter om, zo blijkt in de persconferentie voor teambazen tijdens de Grand Prix van Bahrein. "Er bestaan om te beginnen gewoon reglementen waardoor Red Bull sowieso wel een oplossing zou vinden, wellicht door een motor te krijgen van een andere leverancier. Daar bestaat geen twijfel over. Maar goed: wij begrijpen inmiddels hun intentie om de Honda-krachtbronnen ook in de toekomst te blijven gebruiken", begint teambaas Binotto zijn antwoord op een vraag van Motorsport.com.

"We hebben in de afgelopen dagen meerdere bijeenkomsten gehad, ook met afgevaardigden van de Formule 1 en FIA erbij. Als Ferrari begrijpen wij de situatie inmiddels zeer goed en willen we anticiperen door het bevriezen van de motorische doorontwikkeling een jaar naar voren te halen." Hiermee zou de bevriezing al voor aanvang van het Formule 1-seizoen 2022 ingaan en dat is precies wat Red Bull wil. De steun van Ferrari is dus binnen voor Marko. "We zullen het bevriezen van de motorische doorontwikkeling inderdaad steunen door met de motorische onderwerpen te anticiperen en het allemaal één jaar naar voren te halen."

Nieuw motorreglement al in 2025 invoeren

Dat laatste heeft ook implicaties voor de invoering van het nieuwe motorreglement in de Formule 1. Die omwenteling stond voor 2026 gepland, maar ook daarbij wil Ferrari de zaak een jaar naar voren halen. "Dit betekent dat we anticiperen en het nieuwe motorreglement ook een jaar eerder willen invoeren, in 2025 dus al." Binotto stelt dat Ferrari vooral overstag is gegaan in het belang van de sport. "En dit is niet bepaald de eerste keer dat Ferrari op een verantwoordelijke manier handelt in het belang van de Formule 1."

Voor het Red Bull-plan betekent dit dat het formeel alleen nog om Renault draait. Het Franse merk was in eerste instantie fel tegen, maar naar verluidt is Cyril Abiteboul na de recente gesprekken ook overstag gegaan. Dat zou de gewenste doorbraak voor Marko en beide Red Bull-teams compleet maken.

