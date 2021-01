Red Bull wil uiterlijk volgende week duidelijkheid over krachtbronnen

De Japanners trekken zich na dit seizoen terug uit de Formule 1 en daardoor komen de stallen Red Bull Racing en AlphaTauri vanaf 2022 zonder motoren te zitten. Het team wil die nu in eigen beheer nemen, maar voorwaarde daarbij is dat de doorontwikkeling van de motoren reglementair aan banden wordt gelegd.

De overige motorfabrikanten (Ferrari, Mercedes en Renault) zijn daar op hoofdlijnen mee akkoord, maar hebben als ruilmiddel weer hun eigen eisen bij de FIA op tafel gelegd. Zo wil Ferrari bijvoorbeeld nog de mogelijkheid hebben om de achterstand in vermogen ten opzichte van Mercedes in te lopen. De internationale autosportfederatie moet alle belangen naast elkaar leggen en er een knoop over doorhakken.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is daar nu toch echt wel wat haast bij geboden. “We zitten op de beslissing van de FIA te wachten. Er moet volgende week echt meer duidelijkheid komen”, zo laat hij aan Auto, Motor und Sport weten. “We hebben een budgetplafond, we praten over maximumsalarissen voor de coureurs, maar alleen op het terrein van de motoren zou alles mogelijk moeten blijven. Terwijl we ook nog eens de introductie van de nieuwe motor naar voren willen halen [van 2026] naar 2025. De huidige krachtbron jaagt ons enorm op kosten, er nog meer geld in pompen heeft geen zin.”

Marko doet dan ook een beroep op Ferrari, Renault (en in mindere mate Mercedes) om hun eisen te laten varen en in ieder geval in te stemmen met het plan voor een ontwikkelingsstop. Gesprekken over het gelijktrekken van het motorvermogen kunnen dan later wel gevoerd worden. "Het is gewoon een kwestie van gezond verstand. Op dit moment is het bevriezen van de motoren het belangrijkste. Dat zogenaamde vangnet van het afstemmen van het vermogen zal zeker niet makkelijk worden. Maar als we eerst duidelijkheid hebben over het stopzetten van de doorontwikkeling van de motoren, dan is het voor ons al een stuk makkelijker te behappen."

Of Ferrari en Renault het daar mee eens zijn, is onzeker. Mochten zij niet willen inschikken, dan is het gedaan met de koopman. Red Bull heeft namelijk geen plan B achter de hand, vervolgt Marko. “Het zou betekenen dat Red Bull zijn positie in de Formule 1 drastisch zou moeten heroverwegen. Dat is geen chantage. Puur op basis van gezond verstand is een bevriezing van deze veel te dure krachtbronnen het enige dat we kunnen doen. Je mag dat inderdaad opvatten als alles of niets. Ofwel we bouwen die motor in eigen huis of we trekken ons terug.”