"Elk seizoen hoop je dat zoiets gebeurt", steekt de McLaren-coureur van wal. "Dit soort gevechten wil je zien. Aan de ene kant heb je de veteraan met diverse records op zak en aan de andere kant de jongste Grand Prix-winnaar ooit. Het is een prachtige strijd en natuurlijk ook een mooi verhaal. Het gaat op het scherp van de snede. Ik ben lichtelijk jaloers dat ik hier geen deel van uitmaak, maar uiteindelijk is het voor de sport en fans echt een droomscenario." Op de vraag of Ricciardo het logisch vindt dat de strijd soms net over het randje gaat, antwoordt de McLaren-coureur. "Dat begrijp ik zeker. Toen we op de startgrid [in Saudi-Arabië] stonden lieten de grote schermen de hoogtepunten van Lewis en Max tot nu toe zien. Als ik hun situatie zat, zou dit echt een grote afleiding zijn. Zoiets wil je niet zien voor de start van een wedstrijd. Je ontkomt niet aan dit soort dingen, maar het heeft wel invloed op je focus."

Naast dat Ricciardo zelf coureur is in de koningsklasse van de autosport, kan hij ook als F1-fan erg genieten van het grote gevecht. De 32-jarige snapt maar al te goed dat spanning in Abu Dhabi erg hoog is. "De druk is door het gelijke puntenaantal gigantisch. Het is nu negen overwinningen tegen acht overwinningen in het voordeel van Max. Dus diegene die volgende week zegeviert, wint [de titel]. Als fan is dit natuurlijk schitterend. Juist op het moment dat je denkt dat Netflix niet spannender wordt."