Na de chaotisch verlopen Formule 1-race op het Jeddah Corniche Circuit was de frustratie binnen het Red Bull-kamp groot. Adviseur Helmut Marko liet zich na de race gaan voor iedereen die het wilde horen. Met name de veelbesproken aanrijding tussen zijn pupil Max Verstappen en Mercedes-rivaal Lewis Hamilton op het rechte stuk zorgde voor woede. “We kunnen bewijzen dat Max gestaag afremde, dus de 'brake test' waar Lewis het over had is echt complete onzin. Lewis heeft het zelf gewoonweg verkeerd ingeschat”, aldus de Oostenrijker.

Uit onderzoek van de wedstrijdleiding bleek die uitspraak echter incorrect. Verstappen drukte wel degelijk harder op zijn rempedaal toen Hamilton dicht achter hem reed. Dat resulteerde in een tijdstraf van tien seconden. Marko biedt in gesprek met f1-insider.com zijn excuses aan: “Ik heb op het moment van het televisie-interview de informatie doorgespeeld die ik van de engineers had ontvangen. Die bleek duidelijk niet juist, dus dat spijt me.”

"Abu Dhabi zou beter bij ons moeten passen"

Veel tijd om de hectische race in Jeddah te evalueren is er niet, aankomend weekend staat de allesbeslissende finale te wachten. Red Bull heeft daar maar één doel, zo maakt Marko duidelijk: "We willen in Abu Dhabi winnen en zo de titel pakken. We zullen daar alles aan doen, maar geen oneerlijke acties uitvoeren. We hadden in Saudi-Arabië de snelheid om Hamilton bij te houden. De baan in Abu Dhabi zou beter bij ons moeten passen.”

