Verstappen krijgt extra tijdstraf voor aanvaring met Hamilton

De Grand Prix van Saudi-Arabië kan zonder twijfel de geschiedenisboeken in als één van de meest tumultueuze races uit de recente F1-geschiedenis. De eerste helft van de race valt al lastig onder woorden te brengen en toen moest het meest bizarre moment nog komen. In ronde 37 kreeg Max Verstappen opdracht om Lewis Hamilton voorbij te laten, nadat hij zijn titelrivaal eerder buiten de baan had gepasseerd. Verstappen probeerde dat ook te doen, maar Hamilton leek er op dat punt - voor het DRS-detectiepunt - helemaal niet voorbij te willen en knalde achterop de RB16B.

Nadien is Verstappen tweemaal gestraft, door eerst de plek nogmaals op te geven en daarnaast nog een tijdstraf van vijf seconden te krijgen van de FIA. Het heeft bijzonder veel kwaad bloed gezet bij Red Bull en na de race bleek de kwestie nog altijd niet klaar. Zo moest zowel Verstappen als Hamilton na afloop van de persconferentie naar de stewards. Beide coureurs hebben daar hun verhaal gedaan over de aanvaring, waarna Garry Connelly, Silvia Bellot, Vitantonio Liuzzi en Hassan AlAbdali zoals de laatste weken wel vaker uitgebreid hun tijd namen.

Om 01.40 uur lokale tijd is het eerste besluit alsnog kenbaar gemaakt door de stewards. Dat besluit luidt dat Verstappen een extra tijdstraf van tien seconden aan zijn broek heeft gekregen. Daarnaast heeft de Limburger ook nog eens twee strafpunten op zijn licentie gekregen. "Geen van beide coureurs wilde de leiding hebben voor het DRS-detectiepunt. De bestuurder van auto nummer 44 heeft verklaard dat hij niet wist dat de bestuurder van auto nummer 33 de positie terug moest geven. In het besluit om de bestuurder van auto 33 te bestraffen is het cruciale punt geweest dat hij ineens en ook significant heeft geremd, hetgeen resulteerde in een afremmende kracht van 2.4 G."

Het document over Hamilton is momenteel nog niet binnen, al lijkt er niets meer aan de uitslag te veranderen. Zo heeft de FIA de definitieve race-uitslag al wel naar het journaille gestuurd en geldt datzelfde voor de nieuwe WK-stand. Het wil zeggen dat Hamilton definitief als winnaar van de eerste Saudische Grand Prix is opgeschreven en dat Verstappen de race als tweede afsluit. In het definitieve resultaat houdt hij een marge van ruim vijf seconden op Valtteri Bottas.