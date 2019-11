Codemasters behoudt Formule 1-licentie tot en met 2025

De vijfjarige deal, waar twee extra jaren bij kunnen komen, is de langste die Codemasters en de Formule 1 ooit hebben gesloten. Het onderstreept de succesvolle samenwerking in de afgelopen jaren en de interesse van de sport in de gamesindustrie. De groei van esports is daarvoor een belangrijke drijfveer. Codemasters heeft de exclusieve rechten sinds 2008 in handen en wist critici en fans met de eerste iteratie in 2009 meteen positief te verrassen.

De serie is elk jaar weer onderhevig aan enkele nieuwe features en betere graphics. Met F1 2019 probeerde het team iets nieuws: in plaats van een release in augustus zoals bij voorgaande delen het geval was, kwam de game in juni al uit. Spelers konden daardoor eerder zelf aan de slag met de nieuwste coureurs, wagens, circuits en reglementen. Ondanks die verschuiving naar een eerdere datum was F1 2019 opnieuw geslaagd. Motorsport.com noemde het "een grote stap vooruit" in de review.

Frank Sagnier, algemeen directeur van Codemasters, zei in een blog op Codemasters' website: "We zijn blij dat we deze langdurige samenwerking met de top van de autosport kunnen doorzetten. Zowel de sport- als gamefranchise worden steeds sterker en de komst van nieuwe platforms en businessmodellen, gecombineerd met de snelle groei van de F1 Esports Series, bieden ons een springplank naar nog meer succes. Ik wil het team bedanken voor het harde werk dat ze de afgelopen tien jaar in deze franchise hebben gestoken en ik kijk ernaar uit om te ontdekken hoe ze blijven innoveren om de spelers te verrassen."

Frank Arthofer, directeur Digital and Licensing van de Formule 1: "Sinds 2008 is Codemasters een onmisbare partner gebleken, die consistent games van hoge kwaliteit ontwikkelt en fans dichter bij de wereld van de F1 laat komen. We delen samen de visie om de sport wereldwijd aantrekkelijker te maken en de officiële game die daarbij hoort, speelt een sleutelrol in die strategie."