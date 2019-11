Ferrari en Williams tegen uitstel van F1-reglementen 2021

Het FIA World Motor Sport Council stemt donderdag voor of tegen het voorgestelde pakket aan technische, financiële en sportieve reglementen voor 2021. Dat jaar moet een evolutie van de Formule 1 tot stand komen, met onder andere een budgetplafond voor de teams en andere ontwerpen van de F1-wagens die meer nadruk leggen op grondeffect.

Afgelopen week in Mexico onderstreepten Mercedes en Red Bull hun wens om de introductie van de nieuwe regels met een jaartje uit te stellen, al stelden ze wel voor om het budgetlimiet van $175 miljoen op 2021 te houden. Op die manier denken ze dat de reglementen beter bij te sturen zijn, terwijl alle tien de teams rekening moeten houden met hun kosten voordat de ontwikkeling van de wagens begint. Ferrari-teambaas Mattia Binotto deelde dat standpunt niet. “We steunen dit idee niet. Er is geen reden om het te vertragen. We kunnen wel met elkaar in discussie blijven over of dit de juiste reglementen zijn en of we ze echt willen, maar tegen de tijd dat je besloten hebt dat dit het is, moet je ervoor gaan, en dat is het dan ook", zei hij tegen Motorsport.com.

Binotto is van mening dat de collectieve inspanningen van de teams om invloed uit te oefenen op de nieuwe regels voorbij is. Het is nu aan het WMSC om het voorgestelde pakket te implementeren. Toch kan Ferrari nog steeds proberen regels tegen te houden met haar vetorecht, als het team gelooft dat ze niet in het belang van de sport zijn. Dit kan alleen gebeuren nadat het WMSC groen licht heeft gegeven. "Het verfijnen van de regels is een oneindig proces. Zelfs de huidige regels veranderen we bij elke gelegenheid als het even kan. Er is nog veel om te verbeteren. Het is waar dat alles nog erg 'groen' is, maar dan is het aan de teams en F1 om er samen voor te zorgen dat we elke twijfel wegnemen. Ik ben er vrij zeker van dat wat er ook gepubliceerd zal worden, voor het begin van 2021 en ook later nog verfijnd zal moeten worden."

Ferrari is het niet enige team dat de plannen door moeten gaan, ook al moeten sommige details nog ingevuld worden. McLaren en Williams spreken een sterke voorkeur uit voor het pushen van de nieuwe regels. Adjunct-teambaas Claire Williams: "Ze komen al erg laat uit. We hebben ze in augustus eens uitgesteld, ze kunnen nu klaar zijn. We hebben hier nu tweeënhalf jaar over gepraat met elkaar en wat ons betreft zijn de technische reglementen al af. We zijn erg blij met hoe het pakket eruitziet. Er zijn hier en daar wat kleine aanpassingen nodig, maar dat kan ook na de publicatie op 31 oktober. We willen niet nog meer uitstel, voor de sport en ook voor teams zoals het onze. Het is belangrijk dat mensen die boodschap meekrijgen."

Met medewerking van Scott Mitchell