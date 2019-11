Red Bull en Mercedes pleiten voor uitstel van nieuwe F1-reglementen

De FIA en Liberty Media hebben 2021 echter tot een heilig getal verheven. Voor dat seizoen moeten de technische reglementen volledig op de schop. Om elkaar beter te kunnen volgen en zo langdurige gevechten mogelijk te maken, grijpt de Formule 1 dan terug naar het grondeffect. Alhoewel dat concept al in grote lijnen is gecommuniceerd, blijft het gesteggel over de concrete invulling voortduren. Teams wenden hun invloed geregeld aan om bezwaren naar voren te brengen en weigeren er vooralsnog een klap op te geven. Hierdoor wordt het voor F1-teams kort dag om de gewenste omwenteling nog fatsoenlijk in de praktijk te brengen.

Juist door die krappe deadline spreken onder meer Christian Horner en Toto Wolff nogmaals hun zorgen uit en komen ze met een alternatief: voer de nieuwe reglementen pas vanaf 2022 in en creëer voor die tijd een eerlijker speelveld met het budgetplafond. Red Bull Racing en Mercedes hebben dit voorstel ook op tafel gelegd tijdens de recente 2021-bijeenkomst in Parijs, maar daar is het plan naar verluidt van tafel geveegd door de F1-eigenaren. "We hebben daarmee een kans gemist", erkent Horner tegenover onder meer Motorsport.com.

"Achteraf gezien hadden we het budgetplafond voor 2021 moeten invoeren en iets langer moeten nadenken over de verdere reglementen. Die zouden we dan vanaf 2022 kunnen invoeren", doet de Red Bull-teambaas zijn voorstel uit de doeken. Het is volgens Horner namelijk verstandig om het budgetplafond een jaar voor de nieuwe reglementen in te voeren. Anders gaan de topteams het jaar voor de omwenteling enorm investeren in de nieuwe auto's en lopen teams met een kleinere beurs alsnog achter de feiten aan. "Maar het is onmogelijk om het budgetplafond alsnog voor het seizoen 2020 in te voeren, daar ga je nooit overeenstemming over bereiken. Zonder financiële beperkingen en met de nieuwe reglementen voor de deur, zal 2020 dus een zeer duur jaar worden."

Los van het financiële plaatje vindt Horner dat de 2021-reglementen nog altijd in de kinderschoenen staan. "De concepten zien er momenteel nog enorm onderontwikkeld uit. Het zou dus verstandiger zijn om nog eens twaalf maanden te nemen en dan met iets te komen dat wel werkt. En daarbij ook bepaalde pijnpunten, zoals het gewicht, aanpakken." De Red Bull-voorman krijgt steun van Toto Wolff, al zegt hij er meteen bij dat de gebeden toch niet worden gehoord. "Ik ben het eens met de woorden van Christian, de nieuwe reglementen staan nog niet echt. Maar ik denk niet dat we de reglementen nog kunnen tegenhouden. Er zullen misschien nog wat details worden veranderd, maar in grote lijnen zal het voor 2021 wel doorgaan. Dat is ons wel duidelijk gemaakt."

Met medewerking van Scott Mitchell