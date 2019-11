Mercedes: Zeges mooier door oorwassingen in kwalificatie

Ferrari heeft sinds de zomerstop iedere race vanaf pole-position mogen starten, Mercedes stond in juli voor het laatste op pole na de kwalificatie voor voor de GP van Duitsland. Ondanks dat slaagden Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas er toch in de laatste drie races te winnen. Stuk voor stuk ‘zoete’ overwinningen, als het aan Wolff ligt.

“Op pure snelheid hebben ze op dit moment het snelste pakket”, zei Wolff over Ferrari. “Maar op zondag lijkt het steeds niet te vallen. Dat is mooi voor ons. We zijn hongerig om door te gaan zoals we dat al een tijd gedaan hebben. Misschien zorgen die nederlagen in de kwalificaties er wel voor dat we beter worden.”

Gevraagd of overwinningen daardoor mooier werden, reageerde Wolff: “Ja, ik denk dat het een mooie beloning is voor het team dat nog altijd op hoog niveau presteert. Het stelt ons in de gelegenheid dat we op zondag kunnen winnen, als het er echt om draait. Maar ik moet zeggen dat het nog altijd niet geweldig is om niet vanaf de eerste rij aan races te kunnen beginnen.”

'Hebben op zondag strategische mogelijkheden'

Terwijl Red Bull-coureur Max Verstappen de pole claimde in Hongarije was dat de laatste keer dat Mercedes erin slaagde om Ferrari te verslaan in een kwalificatie. De Scuderia was vanaf dat moment dominant in iedere kwalificatie, maar verspeelde die goede uitgangspositie toch tijdens de races in Rusland, Japan en Mexico. Volgens Wolff komt dat vooral omdat Mercedes op zondag voldoende mogelijkheden heeft om een goede strategie tot uiting te brengen.

“Het draait er niet alleen om hoe slim je bent”, vervolgde Wolff. “We hebben op zondag een hele goede auto met een heel aardig tempo. Dat is de reden dat we de undercut of overcut uit kunnen voeren. We hebben geweldige coureurs en met een goede strategie hebben we drie overwinningen weten te pakken. Maar dat doet niets af aan het feit dat we op zaterdag nogal eens wat missen.”

Met medewerking van Scott Mitchell