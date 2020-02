Williams zet trots opzij en besteedt deel productie uit

Dat is een breuk met de filosofie van Williams die voorschrijft dat alle onderdelen – behalve de motor – in eigen huis worden ontworpen en geproduceerd. Claire Williams was jarenlang voorvechtster van die denkwijze, maar is nu niet meer zo overtuigd: “We zijn er bijzonder trots op dat we een onafhankelijk constructeur zijn. Het zit in ons DNA gebakken dat we een auto de baan op sturen waarvan we weten dat we die in eigen huis hebben ontworpen en gebouwd. Maar het business model in de Formule 1 is aan het veranderen en je moet er voor zorgen dat jouw business model blijft werken. Je komt er niet met alleen maar dromen. We kijken daar goed naar.“

Williams eindigde vorig jaar stijf onderaan in het kampioenschap met slechts één punt en beleefde het slechtste seizoen in de ruim veertigjarige geschiedenis. En dus werd er over de schutting gekeken naar concurrenten als Haas en Racing Point. Die kopen niet alleen hun krachtbron, maar ook andere onderdelen zoals versnellingsbakken en wielophangingen bij hun motorleveranciers Ferrari en Mercedes.

Het heeft Williams aan het denken gezet. Hoewel ze het liefst nog alles in eigen huis wil maken is de dochter van Frank Williams er inmiddels van doordrongen dat er soms compromissen gesloten moeten worden om het voortbestaan van het team te garanderen. Dat wil overigens niet zeggen dat ze voortaan alle onderdelen gaat inkopen: "Op dit moment moet ik er niet aan denken om de achterkant van een ander team op een Williams te zetten. We moeten dat zelf blijven doen, zo goed als we kunnen."

Met medewerking van Luke Smith