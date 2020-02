Testupdate 12u: Twee rode vlaggen, Red Bull weer in actie

De actie lag tijdens het derde uur van de test tot twee keer toe stil. De eerste keer veroorzaakte Sebastian Vettel voor de rode vlag toen hij in bocht 7-8 van de baan spinde. Daarbij kwam er nogal wat grind op de baan terecht. Het duurde ongeveer tien minuten voordat de hulptroepen de ravage opgeruimd hadden. De schade aan de auto van Vettel was verwaarloosbaar, hij kwam direct weer naar buiten toen de baan weer vrijgegeven werd.

Kort voor het middaguur viel Nicholas Latifi stil. Er kwam rook uit de achterkant van de FW43, de wagen zat bovendien vast in de vierde versnelling. Hoewel Williams nog geen officiële mededeling kon doen over de oorzaak van het probleem, leek het iets te maken te hebben met de hydrauliek of de aandrijftrein van de wagen. Opnieuw moesten de marshals in actie komen om de gelekte vloeistof op te ruimen. De actie lag daardoor geruime tijd stil.

Bij Red Bull zagen we in het derde uur weer actie. Alexander Albon kwam kort voor het middaguur weer in actie. Datzelfde was het geval bij AlphaTauri, Pierre Gasly stond net als Albon stil na de installatierondjes in de vroege ochtend.

Tussenstand F1-test Barcelona dag 4 - 12.00u: