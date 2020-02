Racing Point en Aston Martin gaan intensief samenwerken

De transformatie van het team dat ooit Jordan, Midland, Spyker en Force India heette, is niet alleen op het circuit te zien. Ook achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe toekomst. Volgend jaar gaat de stal - op dezelfde locatie maar in een compleet nieuwe fabriek - verder als het fabrieksteam van Aston Martin.

De samenwerking met de Engelse sportautofabrikant levert een "win-win situatie" op, aldus Racing Point teambaas Otmar Szafnauer in gesprek met Motorsport.com. “We worden het fabrieksteam van een geweldig merk. Een deel van onze Formule 1-technologie zal doorsijpelen naar Aston Martin. Het belangrijkste is dat ze gebruik kunnen maken van de windtunnel in Brackley en onze aerodynamica-specialisten. Dat zal uiteindelijk terug te zien zijn in de straatauto’s”

Andersom moet de merknaam Aston Martin de Formule 1-stal helpen bij het aantrekken van nieuw personeel: “Het is één van de grootste Britse merken. Het is fantastisch om Aston Martin terug te hebben in de Formule 1. We willen groeien. Op het moment hebben we bijna vijfhonderd man in dienst en daar houdt het niet bij op. Aston Martin gaat ons helpen bij het rekruteren en uitbreiden van ons team."

Een opmerkelijk facet van de deal is dat Aston Martin met een deel van het ontwerpteam dat verantwoordelijk is voor het Valkyrie-project intrekt op de Racing Point-fabriek in Silverstone. De hypercar van Aston Martin is mede ontworpen door Adrian Newey en wordt geproduceerd met behulp van Red Bull Technology. Daar lijkt dus verandering in te komen: “Zoals het er nu naar uitziet komen zo’n honderd ontwerpers bij ons in de nieuwe fabriek te werken. Er zal dus echt sprake zijn van integratie, de mensen van Red Bull zullen mee komen naar ons, onder hetzelfde dak.”

Met medewerking van Adam Cooper

Max Verstappen en Alex Albon reden onlangs nog in de Aston Martin Valkyrie: