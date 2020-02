Testupdate 13u: Uitslag van de ochtendsessie

Nadat Alex Albon nagenoeg de hele ochtend aan de kant stond, maakte de Brit in het laatste uur nog iets van de opgelopen achterstand goed. Hij noteerde een 1.17.550 als snelste tijd en kwam daarmee op de tweede plaats terecht. Albon reed in de resterende tijd 29 ronden.

Robert Kubica noteerde in het laatste uur de snelste tijd in de Alfa Romeo. Met weinig brandstof en de zachtste compound reed Kubica een 1.16.942. Lewis Hamilton was de meest productieve coureur, hij reed 89 ronden.

Nicholas Latifi stond het laatste deel van de ochtendsessie stil met een technisch probleem.

Tussenstand F1-test Barcelona dag 4 - 13.00u: