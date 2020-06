Williams kijkt uit naar nieuwe Formule 1-regels

Al volgend jaar doet het budgetplafond haar intrede. Teams mogen in 2021 niet meer dan 145 miljoen dollar uitgeven. Het jaar erop gaat dit bedrag verder omlaag en komen de nieuwe wagens daarbij. De auto's worden minder complex en daardoor goedkoper.

De maatregelen zouden het veld dichter bij elkaar moeten brengen en voor kleine teams als Williams is dat een mooi vooruitzicht. Een bijkomend voordeel is nog dat door de coronacrisis de budgetten nog lager worden dan oorspronkelijk werd verwacht. "De huidige situatie heeft de boel behoorlijk veranderd," zegt teambaas Claire Williams in een interview met Autocar. "Het virus raakt ons allemaal en daardoor zijn we allemaal meer gaan beseffen hoe belangrijk het is om de kosten naar beneden te brengen."

Op dit moment heeft Williams het zwaar in de Formule 1. Vorig seizoen reed de stal uit Grove stijf achteraan en maakte het een miljoenenverlies. Ook hoofdsponsor Rokit haakte enkele weken geleden af en daarom lijkt het niet per se snel beter te worden voor het klassieke team. De renstal is één van de weinige nog echt onafhankelijke teams, zoals ze het zelf noemen. Dit in tegenstelling tot satellietteams als Alfa Romeo of Racing Point. Juist voor het onafhankelijke Williams zouden de regels echt een verschil moeten gaan maken. Zeker omdat de satellietteams de komende jaren steeds meer gedwongen gaan worden zelf meer onderdelen te gaan produceren. "Tot nu toe was het zijn van een onafhankelijk team niet altijd verstandig. Maar wij geloven, net als de mensen die achter ons staan, dat het zelf ontwerpen en onderhouden van de meeste onderdelen geen nadeel mag zijn", denkt Williams.