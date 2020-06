Formule 1 achter gesloten deuren: wat houdt dat in?

Op zondag 5 juli om 15.10 uur is het eindelijk zover. Dan gaan de rode lampen boven het rechte stuk in Spielberg uit voor de eerste Formule 1-race van 2020. Eigenlijk had het kampioenschap op 15 maart moeten beginnen in Australië, maar een coronageval in de paddock leidde ertoe dat de race in Melbourne op het laatste moment werd afgezegd. Ook door de negen races die daarna verreden moesten worden ging een streep, waaronder de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 op Circuit Zandvoort. De situatie in Europa is de afgelopen periode echter zodanig verbeterd dat de Grand Prix in Oostenrijk 'gewoon' door kan gaan en er een begin kan worden gemaakt aan het seizoen 2020.

Met een flink pakket aan voorzorgsmaatregelen - een document van 90 pagina's - werd de Oostenrijkse overheid overgehaald om de komst van de Formule 1 toe te staan, waarmee de seizoensouverture naar Spielberg definitief was. En als je er dan toch bent, kun je er net zo goed een week langer blijven voor een tweede race, zo redeneerden de bazen van de sport, en dus wordt een week na de GP van Oostenrijk op hetzelfde circuit de Grand Prix van Stiermarken, zoals de deelstaat waarin het circuit zich bevindt, gehouden. Alleen moet alles wel ‘behind closed doors’, dus zonder publiek, en volgens zeer strikte coronaprotocollen. Motorsport.com gaat de belangrijkste verschillen met een normaal F1-weekend bij langs middels een lijst met vragen.

Hoe zorgt de F1 ervoor dat iedereen coronavrij blijft?

Ten eerste moet alle teamleden een negatieve COVID-19-test overleggen, voordat zij aan hun reis naar het circuit beginnen. Eenmaal ter plaatse worden zij elke vijf dagen op corona getest, zolang zij met de Formule 1 op pad zijn. Het F1-personeel dient zich op en rond het evenement strikt aan de coronamaatregelen te houden. Iedereen moet om die reden ook eerst een handtekening zetten onder het officiële FIA Code of Conduct, waarin alle gedragsregels staan omschreven.

Mocht er onverhoopt toch iemand positief worden getest bij een evenement, dan wordt deze persoon meteen afgezonderd van de rest. De Formule 1 gebruikt een speciale track & trace-app om te kunnen vaststellen met wie de besmette persoon allemaal in aanraking is geweest.

Om het risico op eventuele besmetting zo klein mogelijk te houden, blijft de gehele Formule 1 gedurende haar verblijf op een bepaalde plek in een ‘bubble’, waarbij er zo weinig mogelijk contact is met de plaatselijke bevolking. Het reizen gebeurt eveneens met zo min mogelijk contact met de buitenwereld. Zo wordt er gevlogen met chartervluchten en wordt het vervoer van het vliegveld naar het hotel en van het hotel naar het circuit vooraf geregeld. Elk team vormt ook zijn eigen ‘bubble’, zodat werknemers van verschillende teams niet met elkaar in contact komen. En binnen de teams zijn er ook weer verschillende 'bubbles', om ervoor te zorgen dat men alleen contact heeft met degenen met wie dat nodig is. Op momenten dat contact onvermijdelijk is, moet er aan social distancing worden gedaan of moeten er beschermende middelen worden gedragen.

Een Mercedes-monteur met een mondkapje op. Foto: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Hoeveel personeel mag een F1-team meenemen naar een race achter gesloten deuren?

Maximaal tachtig medewerkers mag een team meenemen naar wat de Formule 1 zelf een ‘closed-door event’ noemt. Het liefst nog minder. De teams is gevraagd alleen met het meest noodzakelijke personeel naar de wedstrijden te sturen om zo weinig mogelijk risico te lopen. De teamleden die de hospitality-units runnen, zijn voorlopig sowieso niet nodig. De motorhomes die de teams bij de Europese races gebruiken, dienen namelijk thuis te blijven, net als de VIP-gasten. De teams worden bij de races ondergebracht in faciliteiten die reeds op het circuit aanwezig zijn.

Hoe werken de teams tijdens een raceweekend achter gesloten deuren?

Omdat sommige werkzaamheden aan de auto langer duren als gevolg van de coronaprotocollen, zijn de werktijden op het circuit verruimd. De teams kunnen nu op donderdag- en vrijdagavond een uur langer doorwerken. Of de verruiming van een uur in alle gevallen voldoende is, is overigens maar zeer de vraag. Andrew Green, de technisch directeur van Racing Point, berekende dat een motorwissel dubbel zoveel tijd in beslag neemt, als iedereen zich aan de coronaregels houdt. Het hebben van een betrouwbare auto en motor is dit jaar dus belangrijker dan ooit tevoren.

Zijn er media aanwezig bij een race achter gesloten deuren?

Ja, maar een zeer beperkt aantal. De tv-stations hebben bij het Formula One Management (FOM) hun voorkeuren kunnen geven als het gaat om welke races zij willen bijwonen, indien zij het zien zitten om hun mensen op pad te sturen. Bekend is dat de crew van Ziggo Sport in elk geval niet bij de eerste twee races in Oostenrijk is. “Want we kregen geen garantie dat we de rijders mochten spreken”, licht pitreporter Jack Plooij aan Motorsport.com toe. “En dat is toch wel een van de redenen waarom we ernaartoe gaan: om met de rijders verhalen te maken. Wellicht dat we in Hongarije, Barcelona of Spa wel weer van de partij zijn.” Ook gaat er bijna geen geschreven pers naar de races. De journalisten die wel ter plaatse zijn, worden trouwens niet toegelaten tot de paddock en de pits. Naar verluidt vinden de mediasessies straks via Zoom plaats.

Is er een rijdersparade bij een race achter gesloten deuren?

Nee. Aangezien er geen fans op het circuit zijn, hoeft er ook geen rijdersparade plaats te vinden. Bovendien is het in deze tijden van corona ook niet erg handig om twintig coureurs achterop een truck bij elkaar te brengen, zoals bij de meeste rijdersparades gebeurt. De rijdersparade is sinds enkele jaren ook een moment geworden waarop de Formule 1-rijders nog even kort worden geïnterviewd over hun kansen in de race, voor de fans langs de baan en de tv-stations die op dat moment al live zijn met hun voorbeschouwing. Waarschijnlijk worden de rijders ter vervanging hiervan op zondagochtend één voor één voor hun garage geïnterviewd.

Hoe gaan de F1-teams te werk op de grid bij een race achter gesloten deuren?

De Formule 1 heeft geprobeerd de gridprocedure zo aan te passen dat iedereen aan social distancing kan blijven doen. Normaal gesproken is de grid natuurlijk bezaaid met mensen die allemaal vlak langs elkaar bewegen. Media zijn straks sowieso niet welkom op de grid en teams mogen in de aangepaste situatie maar 40 mensen naar de startopstelling sturen. Ook wordt de tijd die de teams doorbrengen op de grid met tien minuten ingekort, door de pitstraat nu 20 minuten voor de start te sluiten in plaats van 30 minuten.

Verder moeten de wagens nu 5 minuten voor de start hun banden gemonteerd hebben in plaats van 3 minuten voor aanvang en moeten de teams op dat moment ook beginnen met het ontruimen van de grid. Zo moeten dan bijvoorbeeld de bandenkarren terug naar de pits worden geduwd. Wanneer het 3 minuten-signaal klinkt, mogen niet meer dan 16 mensen per team op de grid zijn. De laatste teamleden moeten vóór het 15 seconden-signaal van de grid verdwenen zijn.

Mocht blijken dat de aangepaste gridprocedure nog te veel risico met zich meebrengt, dan heeft de FIA de optie om de gehele gridprocedure af te schaffen. In een FIA-document wordt namelijk als alternatief genoemd om alle Formule 1-wagens direct vanuit de pits aan de formatieronde te laten beginnen, alvorens zij op de grid plaatsnemen voor de start van de Grand Prix.

Een medewerker van Red Bull Racing met een gezichtsbeschermer. Foto: Red Bull Content Pool

Hoe opereert de wedstrijdleiding bij een race achter gesloten deuren?

De stewards worden meestal ondergebracht in een klein kantoortje, maar nemen nu plaats in een ruimte die groot genoeg is om alle tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar te kunnen plaatsen. En als een rijder na een sessie bij de wedstrijdleiding moet komen, wordt er door iedereen mondkapjes gedragen. De FIA is verder voorbereid op een situatie waarin een steward onverhoopt niet naar een F1-race kan afreizen. Indien nodig, kan een steward vanuit huis werken. De rijdersbriefing wordt buiten of via Zoom gehouden, mocht er geen ruimte op het circuit beschikbaar zijn die groot genoeg is om iedereen op voldoende afstand van elkaar aanwezig te laten zijn.

Hoe ziet de podiumceremonie eruit bij een race achter gesloten deuren?

Omdat de Formule 1 de social distancing-regels strikt wil naleven, komt de traditionele podiumceremonie te vervallen. Het podium is simpelweg te klein voor drie coureurs, een afgevaardigde van het winnende team, officials die de ceremonie in goede banen leiden en hoogwaardigheidsbekleders die de bokalen uitreiken. Het plan is nu om de bekers uit te reiken op het rechte stuk, wanneer de coureurs die in de top-drie zijn geëindigd, terug zijn van hun uitloopronde. Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, zei hier onlangs over: "Een optie zou zijn om de wagens naast elkaar te laten parkeren op de baan en dat de coureurs dan voor hun auto gaan staan. We kunnen geen bekers overhandigen, maar we hebben wel iets anders bedacht. We hebben plannen en procedures opgesteld om het op tv goed te kunnen presenteren."

