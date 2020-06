Abiteboul: "Coronabesmetting kan volledig team platleggen"

Nadat de eerste tien races van het seizoen uitgesteld werden vanwege het coronavirus, begint het Formule 1-seizoen in het eerste weekend van juli dan toch met de GP van Oostenrijk. De eerste race in Australië werd slechts enkele uren voor de eerste training geannuleerd nadat een teamlid van McLaren positief bevonden werd. De Formule 1 heeft voor de echte start van het seizoen gewerkt aan nieuwe protocols en procedures die het personeel moeten beschermen tegen het virus. Zo worden medewerkers in de Formule 1-paddock regelmatig getest en is er veel minder personeel dan tijdens een reguliere race aanwezig in de paddock. Ook wordt er geen publiek toegelaten op het circuit.

Teams nemen daarnaast zelf ook nog maatregelen. De crews die zich ontfermen over de beide wagens van het team werken zoveel mogelijk afgescheiden van elkaar. Voorafgaand aan de eerste race hebben de meeste teams een privétest gedaan om vertrouwd te raken met de procedures. Volgens Abiteboul worden er nog steeds gesprekken gevoerd met de FIA om bepaalde procedures aan te passen, maar hij is zich er ook bewust van dat bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn om verspreiding van het virus te voorkomen. Een besmetting zou derhalve invloed kunnen hebben op het volledige team, meent hij.

"Volgens mij moet er een balans zijn tussen de risico's en de praktische haalbaarheid van de situatie, het is moeilijk om die balans te vinden", zei Abiteboul in een persconferentie met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. "De implementatie [van het protocol] is wat mij betreft de grootste uitdaging. We hebben een groep en een subgroep gevormd. In het geval van een besmetting zou het beperkt moeten blijven tot een subgroep. Maar er bestaat altijd een risico, daar zijn we nu nog over aan het praten. Het risico bestaat dat er een positieve test is en dat het hele team er meteen uit ligt, of in ieder geval voor de tijd dat er getest wordt. Dat kan wel 24 uur duren. Als je op zaterdagochtend een positief geval hebt, kun je niet meedoen aan de kwalificatie en de race. Ik denk dat we daar nog een beetje over moeten praten, we moeten de balans vinden tussen de risico's en gezond verstand. Al heb ik alle begrip voor wat de FIA en de teams tot nu toe gedaan hebben."

Coureurs scherp op persoonlijke hygiëne

Renault kwam recent tijdens een tweedaagse test in actie op de Red Bull Ring. Coureurs Daniel Ricciardo en Esteban Ocon stapten daar voor het eerst weer in. Beide rijders nemen voorafgaand aan het eerste raceweekend aanvullende maatregelen. "Dat lijkt me op dit moment zeker noodzakelijk", verklaarde Ricciardo. "Ik denk niet dat de voorbereiding anders is als we volgend weekend weer op het circuit zijn. We hebben ons eigen kleine wereldje waar we ons kunnen voorbereiden. Het gaat meer om hygiëne waar we ons beter op voorbereiden. Maar wat betreft het racen zelf denk ik dat ik dat er niet veel gaat veranderen. Ik ben zeker dat ik er helemaal klaar voor ben."

Ocon voegde toe: "We moeten voorzichtig zijn. We hebben lang gewacht tot we weer het circuit op mogen, het zou zonde zijn om nu risico's te nemen. Het is veilig voor iedereen en ik ben tevreden met de regels die ze ingesteld hebben. Het zou jammer zijn als er een besmetting komt nadat we zo lang aan een terugkeer gewerkt hebben. Daarom ben ik heel voorzichtig. We kunnen de risico's niet uitsluiten, maar je kunt zelf heel voorzichtig zijn.



Met medewerking van Luke Smith