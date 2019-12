VolkerWessels: We lopen voor op schema met verbouwing Zandvoort

Het Circuit Zandvoort is momenteel één grote bouwpunt. Begin mei komt de Formule 1 'pas' op bezoek, maar directeur Robert van Overdijk gaf tegenover Motorsport.com al aan dat hij het circuit vanaf februari weer wil exploiteren. De verbouwing van de baan moet dan met andere woorden al volledig zijn afgerond. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt deels bij Jarno Zaffelli - architect van Studio Dromo en geestelijk vader van de nieuwe baan - en rust voor het overgebleven deel op de schouders van bouwpartner VolkerWessels.

Het lijkt een immense klus voor dit bouwconcern, maar zorgen maakt men zich allerminst. "Het is inderdaad complex, maar wij doen als bedrijf wel grotere dingen. Zeker qua schaalgrootte en doorlooptijd. Maar dit is natuurlijk een project dat vooral veel aandacht krijgt", verkondigt Drysdale in gesprek met BNR Nieuwsradio. Zijn bedrijf heeft overigens twee losse contracten afgesloten voor het racespektakel: eentje voor de sponsoring van het evenement en eentje voor het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden. De eerste deal kost VolkerWessels vanzelfsprekend geld en de tweede levert iets op. Maar wie denkt dat beide dingen makkelijk tegen elkaar weg te strepen zijn, heeft het mis: al met al kost het circus VolkerWessels geld.

Met de verbouwing an sich - en de voorbereiding daarvan - is het bedrijf nu ongeveer acht maanden bezig. Alhoewel Drysdale erkent dat de stikstofcrisis en vergunningsprocedures het 'complexer' maken, verloopt alles wel naar wens. Sterker nog: men loopt zelfs iets voor op de bouwplanning. "Vooralsnog verloopt het zeker heel goed, we lopen iets voor op de planning zoals die is doorgegeven." Dit betekent concreet dat VolkerWessels zelfs nog een korte vorstperiode kan opvangen. "We zijn er momenteel met honderd man aan de slag, vijf dagen per week. We kunnen eventueel opschalen als dat nodig is. Zo kunnen we in shifts en daarmee zeven dagen per week gaan werken. De kans dat er iets misgaat, schatten we dus klein in."

Speciale aanpak voor de kombochten

Drysdale benadrukt dat VolkerWessels in essentie de uitvoerende partij is. Plannen bedenken doet het bedrijf niet of nauwelijks, dat is het domein van Zaffelli en zijn Studio Dromo. Daarna is Volker Wessels dus pas aan zet. "We vervangen nu bijvoorbeeld vijftig procent van de bovenlaag van het asfalt. Verder worden er veel faciliteiten rondom het circuit uitgebreid, onder andere de paddock en de [tijdelijke] tribunes. En voor veel mensen zijn de twee kombochten natuurlijk het meest aansprekend."

Wat die kombochten betreft, is er vooral veel aandacht voor de Arie Luyendykbocht waar coureurs straks met open DRS doorheen kunnen. Geen sinecure voor de coureurs, maar ook niet voor Volker Wessels. "Wij hebben daar speciaal materiaal voor moeten ontwikkelen, om dat asfalt straks te gaan leggen tegen de helling aan. Dat is in deze vorm namelijk nog niet eerder gebeurd." Dat asfalt zelf is overigens ook bijzonder. De meeste mensen herinneren zich de Amerikaanse GP van 2005 nog wel en zo'n scenario moet coûte-que-coûte worden voorkomen. "Voor het asfalt hebben we te maken met een deklaag en onderlaag. En die deklaag voor de kombocht moet van een dusdanig asfaltmengsel zijn, dat de banden er niet op kapot worden gereden. Wij zijn dus met Pirelli en vooral Dromo in gesprek geweest over wat het ideale mengsel is voor de bovenlaag van het asfalt." Ook op dat vlak verwacht Volker Wessels, evenals Zaffelli en Jan Lammers, trouwens geen problemen.

Video: Zo moet een rondje Zandvoort er straks uitzien