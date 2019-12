Racing Point bezorgd over 2021: "Auto's worden onvoorspelbaar"

Voor 2021 is de nadruk gelegd op het zogenaamde grondeffect. Die methode uit de historie van de Formule 1 moet voor voldoende neerwaartse druk zorgen, dat er op de rest van de wagen kan worden bezuinigd. Zodoende zullen de teams minder mogelijkheden hebben om vuile lucht te creëren, hetgeen inhalen zo lastig maakt in de Formule 1. De voorvleugel speelt daarbij nu een belangrijke rol.

Volgens Green zouden diverse teams op de conclusie zijn gekomen dat de oplossing inderdaad werkt op het gebied van vuile lucht, maar zijn eigen problemen met zich meebrengt. Volgens Green hebben de teams meer vrijheid nodig op technisch gebied om die problemen te kunnen verhelpen. “Ik denk dat er gebieden zijn rondom de voorvleugel die vrijgegeven zouden moeten worden”, legde hij uit. “We zijn behoorlijk beperkt aan de voorkant van de auto en dat kan heel nadelig zijn voor hoe de auto zich gedraagt”, vertelde Green, die beweert dat de wagen zijn eigen vuile lucht creëert en de venturi-tunnels instuurt. “Het wordt een lastige wagen om te besturen. Ik denk dat als we daar iets meer vrijheid zouden hebben, dat de intentie van het grondeffect behouden blijft en we dit beter kunnen oplossen.”

Gevraag door Motorsport.com om verder uit te wijden, vertelde hij: “Aerodynamisch gezien wordt de wagen een beetje instabiel. Dat is natuurlijk niet prettig. Je wil graag dat wagens wat voorspelbaarder zijn, zodat coureurs zeker van hun zaak zijn en aan kunnen vallen. Dan kunnen ze tot de limiet gaan. Van wat ik heb gezien is dat niet het geval voor 2021.”

Ook het feit dat de team weinig tot geen inspraak hebben gehad in de totstandkoming van de reglementen, baart Green zorgen. “Het is geen open discussie, wij hebben er niets over te zeggen. Ik denk dat er fundamentele problemen zijn die moeten worden aangepakt. Het concept is zeker mogelijk qua uitvoering, maar ik denk dat het nog een beetje moet worden aangepast om te zorgen dat de reglementen echt bereiken wat we voor ogen hebben. Op dit moment wijkt het model dat de F1 presenteerde vrij veel af van wat in de reglementen staat.”

