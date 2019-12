Architect Zandvoort: Niet bang voor bandenprobleem in kombochten

Het prestigieuze project in de duinen is voor de verandering eens niet naar Hermann Tilke gegaan. Nee, ditmaal is het Italiaanse Studio Dromo aan zet. Het F1-waardig maken van Circuit Zandvoort is voor de Italianen een immense klus en al helemaal als je de ambitie hebt om een kombocht van 18 graden succesvol in het circuit te integreren. “Ja, het is inderdaad uitdagend voor ons. Maar dat is nog niet zo’n grote uitdaging als het veranderen van de derde bocht hier in Zandvoort”, verkondigt Zaffelli in gesprek met Motorsport.com.

Die laatste opmerking tekent Zaffelli’s voorliefde voor de Hugenholzbocht, een bocht vernoemd naar één van zijn illustere voorgangers en eentje die ook wordt voorzien van banking. “Die bocht is veel krapper en loopt eigenlijk ook nog veel steiler omhoog dan de laatste bocht. In de Luyendykbocht wordt de banking aan de binnenkant ook al zo’n vijftien graden en aan de buitenkant achttien graden. Maar in die andere bocht [de Hugenholtz] zal de binnenkant maar iets van vijf of zes graden steil worden en loopt dat gaandeweg op tot achttien graden aan de buitenkant. Die bocht loopt dus steiler omhoog.”

Een logische vervolgvraag is wat dit ontwerp met twee kombochten precies betekent voor de belasting van het Pirelli-rubber. Wie herinnert zich immers niet de bandensaga van Amerika 2005, waarbij de auto’s op Michelin-banden niet konden starten en de race op een enorme anticlimax uitdraaide. Vreest men in Zandvoort niet voor een soortgelijk scenario? “Nee, want er zijn meerdere verschillen met toen. Het belangrijkste is dat deze bocht qua lengte maar de helft betreft van de lengte in Indianapolis. Bovendien hebben we vanaf het begin contact onderhouden met Pirelli. In mijn optiek kunnen zij en zullen zij de juiste banden aanleveren om deze banking aan te kunnen.”

Of dat daadwerkelijk klopt en of we een spektakelstuk krijgen voorgeschoteld, blijft voor iedereen een vraag tot het eerste weekend van mei. Zaffelli is dan overigens maar wat graag present om de race op ‘zijn’ baan te aanschouwen. “Ja, absoluut! En dan ga ik zeker aan de binnenkant van de derde bocht zitten”, sluit hij af met zijn liefde voor de spectaculaire Hugenholtzbocht.

Bekijk hierboven het hele interview met Jarno Zaffelli over de verbouwing van Circuit Zandvoort, de kombochten en de inhaalmogelijkheden in het nieuwe ontwerp.