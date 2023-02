Horner: Continuïteit qua F1-teambaas enorm voordeel voor Red Bull

Maar liefst vier Formule 1-teams beginnen aan het seizoen 2023 met een nieuw persoon aan het hoofd van de operatie. Het begon allemaal met Ferrari, dat afscheid nam van Mattia Binotto en Frederic Vasseur strikte als zijn vervanger. De komst van de Fransman betekende dat Alfa Romeo op zoek moest naar een nieuwe teambaas en CEO. Alessandro Alunni Bravi gaat de eerste rol vervullen, terwijl Andreas Seidl werd aangetrokken als nieuwe topman. Zijn vertrek bij McLaren werd door de Britse renstal opgevangen door Andrea Stella te promoveren tot teambaas. Intussen moest Jost Capito zijn biezen pakken bij Williams, dat met James Vowles een kopstuk wegkaapte bij Mercedes.

Met name bij Ferrari is de situatie rommelig, want Vasseur wordt de vijfde teambaas van de Scuderia sinds Jean Todt eind 2007 vertrok. Red Bull-teambaas Christian Horner is dan ook benieuwd naar wat die verandering teweeg gaat brengen. "Het was interessant om de bewegingen te zien. Ik voel sympathie voor Mattia, want uiteindelijk heeft hij het gewoon goed gedaan. Vorig jaar zette het team een grote stap vooruit, dus dit moet moeilijk voor hem zijn nadat hij zo lang voor Ferrari heeft gewerkt. Wat betreft Fred wordt het interessant om te zien of hij dezelfde punten blijft inbrengen bij vergaderingen als toen hij voor Sauber werkte. Maar ook hij is een zeer capabele man", zegt de Brit in gesprek met Motor Sport Magazine. "Het wordt heel interessant, ik weet zeker dat ze allemaal capabel zijn. We gaan zien hoe de dynamiek is bij de volgende bijeenkomst van de F1 Commission."

Daar waar Ferrari in rap tempo teambazen aanstelt en laat vertrekken, begint Horner dit jaar aan zijn negentiende F1-seizoen aan het hoofd van Red Bull Racing. Dat heeft in zijn ogen belangrijke voordelen. "Wij hebben altijd al waarde gehecht aan continuïteit. Ik denk dat continuïteit een enorm voordeel heeft, want het voorkomt dat er een cultuur van angst heerst. Ik denk dat de stabiliteit een van onze grote krachten is geweest, daar ben ik altijd voorstander van geweest. Je kan verder bouwen op die stabiliteit en je stelt mensen in staat om hun werk te doen. Natuurlijk hebben we de afgelopen achttien seizoenen heel wat succes geboekt. Ik ben echter nog net zo gemotiveerd als op mijn eerste werkdag hier. Ik kijk uit naar wat er dit jaar voor ons in het verschiet ligt, maar ook naar wat er in de pijplijn zit voor 2026 en daarna."