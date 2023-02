Oscar Piastri maakt in Barcelona eerste F1-meters van 2023

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen komt in rap tempo dichterbij. Haas onthulde maandag als eerste team de nieuwe livery voor 2023 en in de aanloop naar de wintertest en de eerste race in Bahrein volgen de overige negen teams, waarbij sommigen meteen ook de nieuwe bolide presenteren. McLaren heeft de teampresentatie gepland voor 13 februari, alvorens de renstal tussen 23 en 25 februari van de partij is bij de wintertest op het Bahrain International Circuit. De nieuwe MCL37 gaat aldaar de eerste officiële kilometers maken, maar ter voorbereiding op de test en de seizoensstart is Oscar Piastri alvast aan het werk gezet.

Het aanstaande F1-debuut van Piastri bij McLaren had wat voeten in de aarde, nadat Alpine in eerste instantie een geldig contract met hem claimde. Het Contract Recognition Board oordeelde echter dat de overeenkomst met McLaren rechtsgeldig was en dus stapt de Australiër dit jaar in bij het Britse team. Ter voorbereiding op zijn debuut testte Piastri vorig jaar in Abu Dhabi al met de MCL36 tijdens de young driver test, terwijl hij later nog twee dagen in de MCL35M stapte. Dat deed hij toentertijd in Barcelona. Donderdag stapte Piastri op het Circuit de Barcelona-Catalunya opnieuw in de MCL35M voor zijn eerste meters van 2023. Hij nam het stuur over van teamgenoot Lando Norris, die woensdag op hetzelfde circuit een testdag afwerkte in de bolide van 2021.

Norris begint in 2023 aan zijn vijfde F1-seizoen en doet dat dus met een nieuwe teamgenoot aan zijn zijde. De afgelopen twee jaar was Daniel Ricciardo nog actief voor McLaren, maar de Australiër heeft plaats moeten maken voor landgenoot Piastri. Het is niet de enige verandering bij de in Woking gevestigde renstal, want teambaas Andreas Seidl is eveneens vertrokken. De Duitser is aan de slag gegaan als CEO van de Sauber Group, de formatie achter het F1-team van Alfa Romeo. Zijn opvolger als teambaas bij McLaren luistert naar de naam Andrea Stella, die hiervoor al werkzaam was als racedirecteur van de Britse sportwagenfabrikant.