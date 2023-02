Fire-up: Haas brengt Ferrari-power unit achterin VF-23 tot leven

Hoewel de echte VF-23 nog even verborgen blijft, presenteerde het afgelopen dinsdag wel alvast de kleurstelling voor het nieuwe seizoen. Met MoneyGram als nieuwe titelsponsor heeft de Amerikaanse renstal voor meer zwart gekozen, waarbij de witte en rode kleuren van vorig jaar wel behouden zijn gebleven. 11 februari stuurt Haas de nieuwe bolide voor het eerst op pad tijdens een filmdag op Silverstone. Momenteel bereidt Haas zich daar grondig op voor en heeft het inmiddels de Ferrari-krachtbron achterin de VF-23 voor het eerst gestart. Het starten van de power units is voor alle F1-teams een belangrijk moment, omdat daar het harde werken van de afgelopen maanden samenkomt. Het is overigens ook de eerste Ferrari-power unit die tot leven komt - in ieder geval in de publiciteit. Ferrari en Alfa Romeo hebben het gebrul van de motor nog niet laten horen.

Tekst gaat verder onder de tweet

Komend F1-seizoen staat Haas met een ietwat gewijzigde line-up aan de start. Kevin Magnussen blijft aan, maar Mick Schumacher is vervangen door zijn meer ervaren landgenoot Nico Hülkenberg. Met het nieuwe rijderskoppel hoopt Haas verder naar voren te komen. Met een ervaren bezetting, een financiële injectie en de technische samenwerking met Ferrari zijn bij Haas alle ingrediënten in huis om van 2023 een succesvol jaar te maken. De druk staat in ieder geval op de ketel.

Video: Wat kan Haas bereiken in 2023? Motorsport.com bespreekt het.