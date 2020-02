China mogelijk als tweedaags GP-weekend tussen Brazilië en Abu Dhabi

De Chinese Grand Prix stond eigenlijk gepland voor 19 april, maar vanwege het coronavirus kan de wedstrijd geen doorgang vinden op deze datum. De organisatie van de race op het Shanghai International Circuit hoopt dat het evenement later in het jaar alsnog kan plaatsvinden, maar de bazen van de Formule 1 hadden eerder al aangegeven dat dit nog een hele opgave gaat worden, gezien het overvolle schema voor 2020.

Eigenlijk komt het er op neer dat de huidige Formule 1-kalender geen ruimte biedt voor een extra race later in het jaar. Om in 2020 toch een Grand Prix van China te hebben zou men overwegen om de seizoensafsluiter in Abu Dhabi een week later te houden en in het weekend dat dan vrijkomt op de baan bij Shanghai te rijden. Maar Motorsport.com heeft nu vernomen dat de Formule 1 ook aan het kijken is naar een optie waarbij Abu Dhabi zijn oorspronkelijke datum kan houden door de race in China op 22 november te houden. Hierbij ontstaat aan het einde van het seizoen echter wel een zogenaamde triple-header, waarbij er drie weken achter elkaar elk weekend een race is. Op 15 november racet de koningsklasse van de autosport namelijk in Brazilië.

In 2018 was er ook een triple-header. Toen werden de Franse, Oostenrijkse en Britse Grands Prix direct achter elkaar verreden. Allen in Europa dus. Als het plan zoals hierboven staat beschreven wordt doorgezet, racet de Formule 1 straks in drie weken tijd op drie totaal verschillende plekken in de wereld. Een logistieke nachtmerrie. Om die reden denkt men eraan om alleen op zaterdag en zondag te rijden in China: op zaterdag vinden dan de vrije trainingen plaats en op zondag de kwalificatie en race. Om dit plan erdoor te krijgen moeten de teams echter wel unaniem instemmen met het voorstel. Of zij te porren zijn voor zo’n immense onderneming aan het einde van een lang F1-seizoen, is echter maar zeer de vraag, al brengt de race in China wel extra geld in het laatje.

De Grand Prix van Vietnam zou ondertussen geen gevaar lopen als gevolg van het coronavirus. De eerste Formule 1-race in Hanoi moet op 5 april plaatsvinden.

Met medewerking van Jonathan Noble